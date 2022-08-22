政府将废除377A条文 修宪保护一男一女婚姻定义

我国将废除《刑事法典》第377A节条文，男性之间的性行为将不再视为刑事罪行，但现有婚姻定义会由宪法保护，其他和婚姻与家庭有关的国家政策也保持不变。

李显龙总理星期天（8月21日）晚上在国庆群众大会上说，我国上一次在国会辩论377A的存废已过了15年，人们对这个课题的态度已有明显改变。

他说：“尽管新加坡整体上仍是个保守的社会，但同性恋者已被更多人，尤其是年轻国人所接受。现在是时候让我们再次检讨这个根本问题：男性之间私下的性行为，是否应构成犯罪?”

李总理指出，新加坡人对于同性恋的对错仍没有一致看法，但大多数人都同意一个人的性取向和性行为是私事，男性之间的性行为不应构成犯罪。“即便是那些希望保留第377A节条文的人士当中，大多数并不希望看到政府主动执法或有人因此被定罪。”

此外，377A已经不只一次在法庭面对挑战，虽然至今未有人挑战成功，但在最近一次的法庭裁决之后，律政部长和总检察署认为如果未来还有人挑战这个条文，它将面临被推翻的重大风险。

李总理说：“我们必须认真看待这个风险，坐视不理并不是明智之举。基于这些原因，政府将废除第377A条文。”

他相信这个做法是对的，也可被大多数国人接受。“这将让我国法律符合我们现有的社会规范，而我也希望这能让本地的同性恋者宽心一些。”

与此同时，政府在近期征询和听取民意的过程中，了解到大多数国人不希望条文的废除会大大改变新加坡的社会风气。

国家政策仍以男女婚姻为依据

李总理强调，政府无意改变婚姻的现有定义和相关政策，我国法律只承认一男一女之间的婚姻，与公共住屋、教育、领养条例、广告标准和电影分级有关的许多国家政策，会继续以此为依据。

为避免人们以宪法为依据继续在法庭上挑战现有的婚姻定义，政府也会修改宪法加以保护，不让它在法庭上受到挑战。相关法案会提呈到国会，展开全面辩论。

李总理也说，我国是个多元社会，不同群体难免会有强烈的对立观点，大家必须接受不是什么事都能顺从自己的意愿。

观点对立者若相互蔑视 将导致社会分裂成敌对派系

“一边越是用力推动改变，另一边就越是用力反击。一些西方社会就因此陷入了文化战争。观点对立者相互蔑视，借‘取消文化’的抵制行为打压对手。他们对彼此的怨恨也将社会分裂成相互敌对的派系。”

李总理说，有迹象显示类似事件已开始在本地发生，人们须及时防止事态往这个方向发展。“所有群体都应保持克制，因为唯有这样，全国才能万众一心，携手前进。”

本地22个同性恋、双性恋与跨性别者等（LGBTQ+）群体在国庆群众大会结束后发表联合声明，欢迎政府的决定。“377A的废除意味着曾经受法律允许的欺凌、摒弃和骚扰的每一个人，可以开始愈合的过程。”

新加坡基督教全国教会理事会在声明中，对政府保证维护婚姻制度表示感谢，并注意到政府决定废除377A是因为条文有很大可能违反宪法中的平等保护条款而被推翻。“因此，我们默许政府废除377A的决定。”