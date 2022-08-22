巴耶利峇空军基地搬迁后 料可建15万个住宅单位

岛国虽小，却有巨大潜能。未来发展图景着眼的不只是巴耶利峇，还有裕廊湖区、南部濒水区，以及许许多多遍布全岛的地区。每个新区都会比之前更宜居、绿意盎然，也更可持续。 ——李总理

巴耶利峇空军基地2030年代迁移后腾出的土地，预计可兴建约15万个组屋和私宅单位，大概相当于榜鹅和盛港这两个市镇的住房总数。

到时，巴耶利峇不仅能够围绕机场跑道发展住宅，也会增建多元设施、休闲空间，以及工商业发展项目，方便居民就近办公。

空军基地搬迁后，巴耶利峇和周边地区如后港、马林百列和榜鹅等的建筑高度限制也会解除。这意味着，这些市镇可重新发展，更充分地利用空间。

李显龙总理在国庆群众大会上说，这并非一朝一夕能实现的事，但假以时日，我国能够彻底重新构思岛国东部的面貌。

已做研究和规划 国人无须担心买不到房

李总理说，新加坡人有时会担忧日后土地不够用，买不到或负担不起住房。“别担心，我们已经做了研究和规划，未来世代会有足够的空间。

我们的问题不在于找地方兴建足够的组屋，也不在于确保新加坡人负担得起住房，我们知道怎么做到这些。问题在于要有足够的婴儿，长大后住在这些组屋！”

李总理是在2013年国庆群众大会上首次公布巴耶利峇空军基地的迁移计划。空军基地将在2030年代开始迁至樟宜东，腾出约800公顷土地建设新一代市镇。

保留飞机跑道 变绿色连道或社区空间

李总理21日在演说中勾勒出巴耶利峇的一些发展构想。目前，3.8公里长的跑道方向与盛行风一致，以免飞机起降时遇上太大的侧风。

未来这个新镇的设计能与跑道平行，以利于自然通风，总理笑说，这样居民或许可以少开冷气。跑道也能变更为绿色连道或社区空间，充当贯穿全镇的中央脊柱，形成巴耶利峇独有的文化遗产风貌。

根据建屋发展局常年报告，淡滨尼是住宅面积最大的市镇，截至去年3月建有近7万4000个组屋单位，全面发展后预计可有11万个包括私宅在内的住宅单位。相较之下，巴耶利峇重新发展后可提供的住宅单位更多。

国家发展部长李智陞早前在市区重建局长期规划检讨对话会上说，巴耶利峇的发展规划或能率先体现我国未来城市的面貌。到时候，机场控制塔和机库等建筑可能打造成文化遗产区，或结合绿色空间及蓝色水域，转变成有益身心的休闲场所。

李总理强调，岛国虽小，却有巨大潜能。未来发展图景着眼的不止是巴耶利峇，还有裕廊湖区、南部濒水区，以及许许多多遍布全岛的地区。“每个新区都会比之前更宜居、绿意盎然，也更可持续。”

城市的重新发展规划并非易事。但李总理说：“正如先辈策划和打造了我们今天居住的新加坡，我们也须为了下一代及后代，永不停止想象和建设未来的新加坡。”