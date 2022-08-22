地缘政治角力激烈团结应对外部危机

华语演讲全文

抗疫·求真·防乱

亚太地区会不会出现和欧洲一样的纠纷，发生冲突呢？我们不能排除这个可能性。所以，要做好心理准备，团结一致，应对任何危机。

各位同胞，大家晚上好。很高兴今天能在这里和大家再次见面。

这两年多，我们齐心对抗冠病，历经不少考验。现在大家的生活渐渐恢复正常了，也正在学习如何与冠病共存。

在这期间，民众互相帮助，也全力配合政府。我衷心感谢大家的付出和努力。

病毒还在变种，我希望大家保持警惕，包括：勤洗手，戴口罩；有症状，自检测；双红线，请隔离；打疫苗，别迟疑。

年满80岁的国人，我恳请你去打第二剂追加剂。其他比较年轻的乐龄人士，我也劝请你们去打第二剂追加剂。我自己就已经这么做了。这将给我们更好的保护，减少患上重症的风险。

我们在应对疫情的时候，也面临其他的挑战。

外部的环境越来越不稳定，感觉到山雨欲来风满楼。

中国和美国的分歧日渐加深，台湾问题只是其中一个争端。

另一个影响全球安全形势的是，俄罗斯对乌克兰的侵略。这导致俄罗斯和许多国家，尤其是和美国以及北约国家，产生了深刻的矛盾。

而这一切都对新加坡影响深远。我担心，这个区域里，大国之间的博弈会更加激烈，局势也会更加紧张。

亚太地区会不会出现和欧洲一样的纠纷，发生冲突呢？我们不能排除这个可能性。所以，要做好心理准备，团结一致，应对任何危机。

俄乌战争爆发的时候，新加坡明确表态，谴责俄罗斯。一般新加坡人明白政府的立场。但是也有一些人问政府，为什么要得罪俄罗斯？为什么要和美国站在同一阵线？新加坡何必“强出头”？

我国不选边站 反对强权即公理

其实，我们不是选边站。

我们不是亲美，也不是要和俄罗斯作对。但是，我们必须采取坚定的立场，捍卫根本的原则，不能含糊。

因为国家主权和领土完整，对所有国家，无论大小，都很重要。尤其对新加坡这样一个小国来说，这关系到国家的生存。

我们向来反对强权就是公理。当1983年美国入侵格林纳达的时候，新加坡在联合国大会上就投下反对票。1978年越南入侵柬埔寨的时候，我们同样坚决反对。

在乌克兰问题上，如果我们不坚持立场，不明确表态，万一有一天，我国面对侵略，国际上就不会有人为我们说话。

联合国提呈谴责俄罗斯决议案时，世界各国的立场并不相同。

在亚洲国家当中，印度投了弃权票。印度的主要战略考量是与中国的关系。印度与中国之间存在相当严重的摩擦，因此，他们有充足的理由要同俄罗斯保持友好关系，他们也要继续向俄罗斯购买军备。

中国也投了弃权票。中国主要考虑到自身与美国之间的矛盾。中方认为，即使他们反对俄罗斯的侵略行为，也不会赢得美国的感激和回报。

一些中国的言论甚至认为，美国对付俄罗斯之后，下一个目标就是中国。毕竟，一些美国的言论，就把乌克兰问题定义为民主国家和独裁政权之间的斗争。这使到中国更不愿意削弱同俄罗斯“上不封顶”的战略合作关系。

在亚细安，越南和老挝投了弃权票。这两个国家从苏联时代，就同俄罗斯的关系密切。

其他的亚细安成员国虽然支持决议案，但都没有点名谴责俄罗斯。这是可以理解的，他们的危机感不像我们那么强烈，因为他们都不是亚细安最小的成员国。

新加坡是亚细安最小的成员国，我们的利益考量自然和这些国家不一样。

这就是为什么我们不但谴责俄罗斯，还对它采取了针对性的制裁。

我刚才一一说明了各国对俄罗斯入侵乌克兰所采取的立场，主要就是要让大家可以进一步了解，不同国家有不同的利益和考量。

防范外国势力干预 弄清事实才转发信息

我们从社交媒体，例如WhatsApp、Telegram、Facebook、微信等，获得各种信息。我们可能以为这些信息都是真的，都是可信的。

其实，有些信息是别有用意的，想要影响我们的立场，甚至破坏民众对政府的信任。

例如，在乌克兰的问题上，人们在手机上接收到的信息，有不少显然是要激起一种强烈的反美情绪。中文的有，英文的也有。

另一些信息，目的是要抹黑俄罗斯和中国，他们也是想要影响我们的立场，要我们和西方站在一起。

所以，当我们收到任何信息的时候，都必须要有所警惕，想一想：这些信息是哪里来的？有什么用意？我们真的要把它转发给朋友吗？

我们应该先弄清事实，不要“照单全收”。我们必须防范不良外国势力的干预，不论它来自哪一方。这样我们才能够保障国家的主权和独立。

让我感到庆幸的是，大多数国人都支持政府对乌克兰战争的立场，包括常用华文社交媒体的华社人士。

华族文化中心将设研究小组 开展本土华族文化发展研究

新加坡华族文化中心即将成立一个研究小组，对本土华族文化的发展进行有系统的研究和介绍，而这个计划获得政府的支持。（档案照片）

华社人士能够认清国家利益，是因为我们对国家的认同感越来越深厚，也和我们的文化自信有密切的关系。

我们的文化工作者很有本土意识，他们在创作里注入本地特色，反映了他们对这片土地的热爱。

譬如：成立了五年的新加坡华族文化中心，不但积极通过各种活动介绍华族的传统文化，还展现了我国独特的文化面貌。

最近，中心演出了一部音乐舞台剧，以嫦娥奔月的故事为灵感。这是一个古今结合的创作，融入了许多本地元素，包括新谣、本地特色的语言，和新加坡人的情感。

我们优秀的新加坡华乐团，也经常呈献很有南洋风韵的音乐。乐团成员有土生土长的新加坡人，也有在这里居住了几十年的新移民。他们不新了，他们是老移民，早就融入了新加坡社会。

疫情期间，乐团在线上演奏了一曲本地创作的华乐，叫做《融》，融合的融，表现出我们同舟共济的精神。

让我们听一小段。（播放音乐视频）

近年来，许多人士和团体对本地华族语言、艺术和宗乡组织进行研究，反映我们对文化成果的自豪。

一个例子是，推广华语理事会推出的新加坡华语资料库，收录了本土特色的词汇。这些词汇跟其他华人社会的用法，是不大一样的。

例如，年轻人谈恋爱，我们这里会说“拍拖”，pak tor。

我们去旅行，是说去“吃风”，jiak hong。

当我们觉得幸好没事，会说“好彩”，hou choi。

另一个，我们的老板，叫做“头家”，towkay。

所以，如果你听到人家这么说，我要跟女朋友去pak tor，出国jiak hong，好彩towkay点头，你马上就知道，他是ga gi nang（潮州话“家己人”）、ji gai ning（客家话“自家人”）。

在这个基础上，新加坡华族文化中心即将成立一个研究小组，对本土华族文化的发展进行有系统的研究和介绍。这个计划获得政府的支持。

新加坡华族不再是落叶归根，而是落地生根。我们有自己的故事可以说，而且一定要把它说得精彩。

陆续推出援助措施 减轻家庭经济负担

国人用社区发展理事会邻里购物券在邻里买东西、吃饭，还能帮助到邻里商家和小贩，一举两得。（白艳琳摄）

我们必须做好充分的准备，以更好地照顾年长人士。我们要提供更多药物津贴，减轻年长国人和他们家人的医药费负担。我们也必须建设更多医院、综合诊疗所等等，让他们获得完善的医疗服务。所以，我国的医疗保健和社会保障开支正在飙升。

接下来，我要谈一谈大家十分关注的生活费问题。

最近，大家都发觉很多东西比以前贵了，钱不够用。政府知道人民的担忧，所以，我们已经采取措施，竭尽所能协助有需要的国人。

而我们的做法，是针对性的援助。

其中一项家家户户都能受惠的计划，就是社区发展理事会（CDC）的邻里购物券。这个购物券可以帮助大家应付日常开销。大家用购物券在邻里买东西、吃饭，还能帮助到邻里商家和小贩，可说是一举两得。

我很高兴，CDC购物券受到大家的欢迎。至今，有超过1万8000个邻里商家、小贩和咖啡店摊主参与了计划。

大多数的家庭已经使用了购物券，总额将近1亿8000万元。数目相当可观！这个计划说明了我们如何有效地利用资源，对症下药，减轻大家的负担。

这个财政年度，也就是4月开始，我们陆陆续续推出了许多援助配套。

三房式组屋低收入小家庭 可获高达3700元援助

让我举一个具体的例子，这是一个住三房式组屋的低收入家庭，一对夫妇，两个小孩。

我准备了这份特别的月历，给大家做个介绍。

你看，他们获得的援助很多，密密麻麻的，几乎每个月都有。

我刚才提到的CDC购物券，5月发出去了，明年1月还有一些。

这个月，他们会得到现金补助，1400元。到了10月，会得到U-Save水电费和杂费回扣，差不多190元。

11月没有，为什么呢？财神爷请假，要看世界杯。但是12月他就上班了！

明年1月有，明年2月保健储蓄户头填补，300元。

全部加起来，这12个月内，这个家庭能够获得的援助总额，将高达3700元。

所以请放心，大家都会得到援助。

援助比较多，或者比较少，就要看收入和住屋类型而定。

明年3月过后，政府会继续通过“定心与援助配套”，帮助国人减轻消费税上调的影响。同时，政府会继续观察情况，如果有必要的话，我们当然会提供更多援助。

你可能会问，政府既然可以给这么多援助，为什么就不能延后调高消费税，或甚至取消调高消费税？

我能理解大家的心情和顾虑。

不调高消费税，肯定很受大家欢迎。但是，这是不负责任的，因为我国人口正在快速老龄化。

现在，每六个人当中，就有一个已经超过65岁。到了2030年，年长者比例会增加。到时，每四个人当中，就有一个是年长人士。

一些老市镇老化得更快。譬如我的选区德义，已经有四分之一的居民超过65岁。

80年代，我当选为国会议员时，我是个年轻家长，许多德义区居民也是年轻夫妇。

一转眼，我们都老了。真的是，岁月不留人。

我每次到选区参加活动，都会见到他们。我发现，须拿拐杖和坐轮椅的居民越来越多了。很多年老居民还来参加活动，我很高兴，但是我也替他们担忧，因为他们的医药需求肯定会逐年增加。

因此，我们必须做好充分的准备，以更好地照顾年长人士。比如，我们要提供更多药物津贴，减轻年长国人和他们家人的医药费负担。

我们也必须建设更多医院、综合诊疗所等等，让他们获得完善的医疗服务。所以，我国的医疗保健和社会保障开支正在飙升。

人民害怕钱不够用，政府也担心钱不够用。

政府担心的是，我们没有足够的资源去照顾低收入家庭，以及老年人的医药保健需求。

在疫情期间，我们能够比较从容应付，是因为我们向来谨慎处理国家财政，才累积了足够的储备金，能够帮助民众纾解生活压力。

我们应该秉持这种未雨绸缪的美德，为长远做打算。

这两年来，整个世界都经历了严峻的考验，许多国家受到很大的冲击，经济低迷、出现政治对立、社会严重分化。

我们的情况好多了。虽然大家的日子过得很不容易，但是我们没有惊慌失措，没有气馁、没有退缩。

相反的，我们沉着应战，我们知道，唯有上下一心、互相扶持，才能安稳地渡过难关。

发挥同甘共苦精神 让小红点发光发亮

我们经过了这场考验，社会已经变得更有凝聚力，更加坚强。

这给了我们更大的勇气和信念，面对未来的种种危机。无论是经济的挑战、社会的矛盾，还是国家的安全。

我相信，我们都能够一一克服它们。

在国庆的庆典上，我可以感受到大家在一起的精神，看到大家的努力和付出，我非常感动。

有了这种迎难而上、同甘共苦的精神，我们这个小红点才可以继续发光发亮，我们的子子孙孙才可以拥有灿烂的未来。

谢谢！