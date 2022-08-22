人民政府高度互信 我国抗疫成功关键

英语演讲全文

信任·合作·奉献

我们成功的关键是社会的高度信任。在一些国家，像戴口罩这种简单和重要的防疫措施也会引起激烈争议，但在新加坡，大家互相合作，而非相互对抗。

最重要的是，新加坡人之间相互信任，相信我们每个人都会正确行事，互相照应。

各位同胞傍晚好。

我们在对抗冠病疫情方面取得长足进展，目前正学习与冠病共存。我们如今能更好地应对每一波疫情的来袭。最新一波的BA.5变异株疫情正在消退。

在很多国家，一波疫情来袭时，病例会先飙升，再突然猛跌，像搭过山车一样。病例激增时，医院就会面对很大的压力。在新加坡，我们每一波疫情的增长和消退比较缓慢，意味着我们有效地减缓病毒传播、分散冲击，避免医院不胜负荷。

至今，我们与冠病相关的死亡病例少过1600起。每一起死亡病例都是过多的。要是我们的死亡率和其他国家一样，因冠病过世的患者很容易就达1万人，甚至更多。我们集体的努力救了很多生命。

我们成功的关键是社会的高度信任。在一些国家，像戴口罩这种简单和重要的防疫措施也会引起激烈争议，但在新加坡，大家互相合作，而非相互对抗。

最近一波冠病疫情，虽然我国只采取室内须戴口罩，及进入高风险场所者须接种冠病疫苗这两项防疫措施，但医疗体系并没不胜负荷。我认为新加坡已做好准备放宽室内戴口罩的规定；至于办公室和学校等一般场所，身体健康者戴口罩对于管控疫情已不再关键。——新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈副教授

你相信你的政府。即使不便利，你耐心地忍耐一轮又一轮的放宽与收紧。

政府也因开放和透明而持续获得你的信任。我们直接和你对话，及时地提供资讯，即使情况不乐观，也仍给你提供全部的实情。

最重要的是，新加坡人之间相互信任，相信我们每个人都会正确行事，互相照应。

你负起个人和社会责任。轮到你接种疫苗时，你就去接种，除了保护自己，也保护周遭的人和整个社会。你继续戴口罩，尤其在室内。回到家后，你认真洗手；在使用抗原快速检测仪方面，你也已经是专家。这个过去不愉快的体验，现在已成是例行之事。要是出现两条红线，你就自我隔离，保护他人。每个人都尽了本分去确保大家安全。

很多人也不辞劳苦地帮助他人。例如，退休者蔡女士自愿到东海岸的接种中心做义工，带年长者如期接种。

由于蔡女士会讲马来语和方言，这有助消除语言隔阂，也能在年长者接种时安抚他们。在落实全国疫苗接种计划，任何贡献都是重要的。

又或是义顺居民鲁库（Ruku Pakirisamy）女士。她发现疫情期间很多年长者害怕外出，变得无精打采、闷闷不乐。为提振他们的精神，她烹煮了餐点分给邻居吃；有时是咖喱，有时是米粉；简单暖胃的热食带来了多个温暖的微笑。

或是住在大巴窑的拉扎里（Razali）先生。他居住组屋附近的游乐场非常受小孩子欢迎；但当他看到大家因疫情害怕前去时，决定擦拭和为游乐场消毒，让家长知道游乐场干净，且他们可以放心地让孩子在那里玩。简单的举动造福了社区。

很高兴蔡女士、鲁库女士和拉扎里先生今晚能到现场。

疫情的黑暗中，这些展现善意、勇气和关怀的举动，让新加坡精神大放光芒。我们集体成了更好的人，社会也更坚韧。

通晓多种语言方言 挨家挨户鼓励年长者打疫苗

蔡绿爱（62岁，自由职业者）

多年以来忙于工作，蔡绿爱在疫情来袭时深有感触，决定开始完成自己多年以来想要做的事，包括帮助弱势群体，为社会尽一分力。

除了掌握马来语、华语和英语三种语言，蔡绿爱也会说福建话、潮州话和广东话。她因此决定成为一名义工，到东海岸邻里挨家挨户鼓励年长人士接种疫苗。她也会陪独居老人到疫苗中心接种，在他们忐忑不安的时候给予安慰和鼓励。

“老人家其中有些患有慢性疾病，最担心的就是疫苗的安全性。我们都会跟他们解释清楚，也帮忙他们登记去接种。我很高兴看到人们的接种信心随着时间而增加，让新加坡能更有效地对抗冠病。”

李显龙总理在英文演讲中，点名表扬了包括蔡绿爱在内的热心社区人士，让她感到非常惊喜。

特设“应对冠病坚韧奖章”表扬抗疫人员和团体

在我们这次的全国抗疫行动中，许多人做了本分之外的奉献。

医护人员拿出他们的护理特长和专业精神，确保其余新加坡人都能安全地继续日常生活。公务员尤其那些前线人员经常临时接到通知，立马就得执行各类要求高的任务。

各行各业齐心抗疫

好多私人企业也慷慨地提供各类资源和本行知识协助解决很多问题；好些非政府组织和社区团体也额外费心，照顾那些需要更多帮助的人。

还有许许多多各行各业的人也加入了我们这次的全国（抗疫）行动。在我们对抗冠病疫情中，你们挺身而出起了重要作用，全国人民感激你们所有人。

为了表彰你们的奉献和热心公益精神，政府要给在疫情期间直接参与抗疫工作的每个人和团体颁发一个特别的国家级奖项。我们将把它名为“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）。

那些做出卓越贡献的人还将获颁现有的国家级奖项，比如表扬奖章、公共服务奖章、以及公共行政奖章。

我们会在（应对冠病坚韧奖章）名称和徽章上添加一个特殊标记，以展示奖章是为表扬抗疫服务而颁发，（标记）可能是缎带上的两条红线！

我们将在年底公布获奖名单，并在明年举行颁奖典礼，当面好好感谢大家。

在这同时，有鉴于冠病将伴随我们相当一段时间，我们必须准备好面对更多变异毒株和疫情。

在这整个疫情期间，我们的安全管理措施为我们提供了良好的保护。我们不断随着情况改变对措施相应调整，并在情况稳定时，逐步放宽管制。

如今，只有两个安全管理措施仍在实行：在室内须戴口罩，以及接种疫苗者才能进入风险较高场所如餐馆和大型活动场合。随着我国疫情趋稳，我们将进一步放宽戴口罩规定，以避免人们对防疫感到疲惫。

接下来，人们在乘搭公共交通工具时才须戴口罩，在这类在拥挤空间内人与人得长时间密切接触；还有，在诊所、医院、住院护理设施和疗养院等有体弱者的医疗场所内，人们也仍须戴口罩。

其他地方，无论户外或室内，是否戴口罩则自行决定。

孩童在学校上课时不戴口罩，才可以看到教师和彼此的面部表情。李显龙总理强调，这对他们的学习和发展至关重要。（档案照片）

在学校课堂里，我们无须戴口罩。我知道很多家长会担心，但我觉得没有必要担心，我们已进行了评估，认为是安全的。孩子必须能看到老师和同学的面部表情，这对他们的学习与发展至关重要。

目前还先请不要摘下口罩，请等待跨部门抗疫工作小组的详细宣布。

除了对安全管理措施的这些调整，我们也必须从冠病疫情中吸取经验。下一个疫情总有一天会到来，新的病毒会出现，（甚至）比冠病病毒更具传染性、适应性更强、以及更危险，而我们要为此做好准备。

最重要的经验是要保有个人和社会责任感，继续在日常中为我们的社会培养相互信任。这样，我们遇到下个危机时，就能再次运用深厚的信任，帮助我们渡过难关，就像我们对抗冠病一样。

【文转下篇：面对国际紧张关系威胁 须坚守原则强化防卫团结一心】