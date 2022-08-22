教师和家长：上课不必戴口罩 有助学习与回归校园生活

学生在学校上课时不必戴口罩，受访教师和家长认为这有助孩子们的学习与发展，让他们拥有较正常的校园生活。

李育珊（39岁，自雇者）育有五名年龄介于两个月大至14岁的孩子，其中九岁大的儿子在冠病疫情暴发时入学，过去两年多的小学生活都戴着口罩度过。“因疫情的关系，他无法拥有完整、正常的小学生活，下来不用戴口罩上课，他就可以看到自己的同学和老师的面孔。”

在口罩规定解除后，李育珊会让孩子们自己决定是否要继续戴口罩上学。

“我并不会太担心或要求孩子继续戴口罩，尽管染疫的风险可能会提高，但他们都已经接种疫苗了，相信症状不会太严重。”

育有一名11岁儿子的杨进福（50岁，音乐中心创办人）认为，只要继续保持良好卫生习惯，在身体不适时自行检测，孩子摘下口罩上课是安全的。

“儿子听到可以不用戴口罩后非常兴奋，他已经期待很久了。如果他有点咳嗽、感冒，我还是会让他戴口罩上学，要负起社会责任。”

资深幼教教师：有助儿童培养自信

在小学任教的陈姓华文教师（35岁）受访时说，摘下口罩上课对于教导低年级以及程度较差的学生有帮助。

“当我们在教小一小二汉语拼音的时候，学生们能够看到我们的嘴型，要学习怎么发音比较容易。对那些华文程度较差的学生来说，他们也需要看我们的嘴型，来了解字要怎么读。”

入行超过11年的资深幼教老师洪瑞卿（31岁）也认为儿童不戴口罩可以学习得更好，并且培养更多自信，尤其在课堂讨论或“展示与讲述”等需要发言的活动上。

“对三岁以下的小孩而言，只看眼睛可能更难解读面部表情，而戴口罩在某种程度上抑制了儿童的心情。当口罩阻碍了他们说话，他们需要大声说话或重复几次，就会失去自信。”

她认为不戴口罩可能会增加儿童染疫的风险的确令人担忧，但学校也能继续进行一天三次的体温测量等安排。