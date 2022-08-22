一次到台南出差的际遇，让杨修权决定拾起画笔，向手艺师傅学习修复破损的老旧神像。

不似邻家小孩四处玩闹，杨修权10岁时放学后总爱往宫庙跑，沉浸在民俗文化的氛围里，他对雕刻及彩绘更是情有独钟。然而，他儿时拜师学艺屡遭拒绝，后来进入室内设计业发展。一次到台湾台南出差的际遇，让他决定拾起画笔。

杨修权（47岁）说：“传统画作和雕刻有它存在的价值和意义，如何妥善修复并保有韵味，适时加入文化元素，十分考验功夫。现代人东西坏了就丢，或者干脆买新的，时代毕竟不同了。”

杨修权自小在南京街长大，父亲经营打铁生意，家族也热衷于普忠庙的事务。在三兄弟中排行最小的他，小六时就对传统图腾和手工艺有浓厚的兴趣，也曾想过到雕刻店当学徒。“然而老师傅就是不肯教外人，这份热枕也就搁置下来了。”

2008年，杨修权到台南出差，趁着休假日，见识到当地不少保留完整的古迹，感叹艺术之美外，也想效仿，保存新加坡的传统文化。时过境迁，手艺师傅对于“上门子弟”都愿倾囊相授，也从那时起，杨修权开始试着修复破损的老旧神像，迄今已有50尊神像在修补后焕然一新。

杨修权目前计划修复普忠庙已有超过55年历史的大门，将腐蚀严重的大门拆下修复粉刷，并亲手绘上门神。

问及梦想和生计是否有冲突，杨修权笑言：“当然要养家糊口，家人都很支持我，但做这行要大富大贵是不可能的。如果这门手艺没有人传承，相信五六年后就会消失。”