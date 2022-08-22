夫妻血型不符 夫捐肾救他人 换对方亲人救妻

血型不合无法捐肾救爱妻，丈夫选择和另一家人交换捐肾，让“两人”获新生。

37岁的麦秀萍（Serene Mai，企业通讯经理）九岁起受红斑狼疮折磨，疾病也导致她肾功能逐渐下降，两年前诊断出肾衰竭。

《海峡时报》报道，她每周三次、每次四小时洗肾的日子，并非余生她想要过的生活。

她和已婚10年的丈夫黄建中（Kevin Wee，行政员，39岁）育有八岁女儿。

虽深爱她的丈夫愿意捐肾给她，无奈两人血型不匹配，丈夫是B型血，麦秀萍是A型血。

不同血型的肾脏移植虽仍可进行，但相较于和匹配的血型捐赠者，夫妇俩在手术过程中需承担的风险更大，费用更高。这些风险包括急性排斥、感染、更久的住院时间。

所幸，在活体配对肾脏交换移植计划下，黄建中将肾捐给血型匹配的陌生人，对方的亲人去年则“回捐”肾脏给麦秀萍。

该计划自2009年起在本地推行。有意为患病亲友捐肾但无法匹配的捐赠者，可同意为另一名可配对的病患捐肾，由此为亲友争取换肾的优先权。

麦秀萍指肾衰竭后，她时刻都感到疲累，甚至还停工一年，直到完成移植手术。

现在的她已恢复到肾衰竭前的活力，如今任职于全国肾脏基金会。她希望以自身经验和经历，帮助其他肾病患者，让他们知道交换肾脏也是一种选项，无需为已故者的肾脏移植而等待多年。

夫妇俩并不知道捐赠者的身份，但他们对于能成功找到匹配者十分感激，麦秀萍也坦言：“（对方）让两个人，而不仅是一个人，重获了新生”。

完整报道，请翻阅2022年8月22日的《新明日报》。