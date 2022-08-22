揭开彭由国35年逃亡之谜

贪污调查局今年成立70周年，8月16日首播的电视节目《贪婪深渊》，回溯调查局从1950年代成立后，如何逐步肃清新加坡的贪污风气，侦破各类案件，包括轰动一时的“彭由国事件”。

彭由国是谁？

现年88岁的彭由国，曾是一颗耀眼的政坛新星。

1970年，年仅35岁的他在一年内相继出任新加坡工业职工联合会（Singapore Industrial Labour Organisation，简称SILO）秘书长、新兴工业雇员联合会（Pioneer Industries Employees’ Union，简称PIEU）秘书长，以及全国职工总会会长。

两年后，他成功为人民行动党拿下大巴窑文德区的国会议席，并在1976年大选中蝉联。

1979年，彭由国一人身兼职总主席、SILO秘书长和PIEU秘书长三个工会要职。

仕途如日中天之际，他却因涉嫌失信与挪用公款而遭贪污调查局调查，1979年12月被控上法庭，获准以10万元保释候讯。

岂料，案件在隔年1月7日提堂时，彭由国没有现身，自此开始了35年的逃亡生活。

随着彭由国认罪，他当年留下的重重谜团也一一解开。

为什么要潜逃？

彭由国当年被控上法庭的新闻，成了《星洲日报》的头条。（档案照）

彭由国在1979年12月10日被控四项共涉及8万2520元的失信罪，也抵触两项职工会法令，指他未经部长许可，擅自动用1万7745元工会资金，购买本身开设的实惠超市（Forward Supermarket）股票。

警方当时未完成调查，案展隔年1月7日过堂，控方当天原本要加控他两项共涉及8000元的失信罪，但他并未按期出庭。

一直到2015年6月，彭由国到新加坡驻曼谷大使馆自首，回国重新面控，控状总数最后达34项。

代表彭由国的高级律师CR拉惹求情时说，彭由国后悔当初弃保潜逃，应该留下来承担后果才对。

赃款去了哪里？

彭由国当年位于罗弄黄梨的住家。（档案照）

涉案总额近46万元，相当于今天的105万元。彭由国从挪用的金钱当中，拿了6万5000元购买一栋位于罗弄黄梨（Lorong Ong Lye）的私宅、将1万5000元给妻子，余额则存入自己的户头或用作投资本身开设的超市等。

人逃到哪里？

彭由国弃保潜逃，在1979年12月31日离开新加坡，搭火车到吉隆坡，再从那里转机到泰国，自此过着流亡生活。

在我国贪污调查局的请求下，泰国当局曾协助寻找彭由国的下落，还突击彭由国可能居住的地方，但都无功而返。

当年，国际刑警总部也获得通知，并发出红色通缉令，但彭由国始终下落不明。

逃亡35年怎么过？

律师说，彭由国在逃亡的35年里，尝尽生活的苦难，并已为错误受到了惩罚。

除了跟家人分开，彭由国也一个人在异地过着“悲惨的生活”。

他没有身份证或护照，因此得时常搬迁。他也没有稳定的工作和收入，只能打散工赚钱糊口。他在猪寮养过猪、当过小贩、做过隔油池的清洁工。在自首之前，他是一名仓库看守员。

彭由国的右眼视力在十多年前逐渐衰退，他却穷得没钱求医，结果大约10年前右眼完全失明。他的左眼则因患有白内障，如今只剩一半视力。

此外，他也严重重听，需要使用助听器。

为什么要自首？

律师说，彭由国在泰国艰难度日，每天都在担心会被逮捕。他为自己的犯罪行为感到“羞愧和抱歉”。

彭由国在潜逃期间没有见过家人，遗憾没能参与三名孩子的成长，更未曾见过两名孙女。

律师说，彭由国决定自首，因为“新加坡是他的家”，他希望能跟家人度过余生，而不是在异地孤独终老。他希望有机会修复与家人的关系，并认识孙女。

获准居家服刑 四年前刑满获释

彭由国2018年10月23日获释后，隔天在住家接受媒体采访。（海峡时报）

从2017年10月24日起，彭由国获准纳入“居家宵禁计划”（Home Detention Scheme），允准他在其兄弟位于宏茂桥的住家服刑。他的刑期于2018年10月23日已满，此后无须再佩戴电子追踪器。

居家服刑期间，彭由国须按照当局规定的时间留在家中，每天能外出三小时，但必须戴上电子追踪器。他经常乘搭巴士四处去见朋友，让自己熟悉已经变得陌生的城市街景。“我出门时都没人认得我了。”

彭由国曾在刑满第二天接受《海峡时报》访问。他说，他对自己过去的所作所为感到后悔，希望能获得第二次机会。“第二次机会指的是，只要我身心仍健康，我将尽我所能去做。我还是个工会会员。”

而提及当年为什么决定自首，彭由国指出，他知道自己做错了，所以选择在适当的时候回来投案自首。

至于他在泰国的生活，他只愿透露必须努力工作维持生计。

彭由国当时坦言，如今自己看起来健康多了。“我刚回国时，报章上的我看起来很憔悴，就像生病的老人一样。”