半途赶孕妇稚童下车 德士司机被解雇

男子申诉，孕妻带两幼儿从马西岭搭德士回义顺，岂料司机不听从建议路线，还将妻儿弃置大巴窑。

这起事件发生在星期天（8月21日）晚上9时54分左右。

莫哈默德在面簿网页Singapore Taxi Driver上贴文，称订召德士送孕妻和两幼儿从马西岭到义顺，岂料发生不愉快事件。

“由于不是定价收费，妻子建议司机从武吉知马快速公路（BKE）往实里达快速公路（SLE），再去义顺。不过，司机却提议走中央快速公路（CTE），遭到妻子反对。”

然而，由于孕妻忙着照顾孩子，没有留意德士的行驶路线，后来才发现司机开往泛岛快速公路（PIE），并质问德士司机。

“司机当时还撒谎说正朝往万礼方向，但妻子明确看到路牌显示罗尼路、布莱德。”

司机之后还问孕妻：“马西岭去义顺，平时价格要多少？”当孕妻回答说：“少过20元”后，司机开始显得不满，竟回说：“我住在大巴窑，你就在那下车，去搭另一辆德士，这根本是在浪费我的时间和汽油。”

针对此事，康福德高集团品牌及联络总监陈爱玲回复《新明日报》询问时说，德士司机应该体现专业水准，行驶顾客喜欢或正确的路线，并完成行程。

事件中的司机行为无法被接受，康福德高立即终止与司机的雇佣协议。对于乘客的遭遇，公司感到抱歉，并会联络涉事夫妇以提供帮助。

完整报道，请翻阅2022年8月23日的《新明日报》。