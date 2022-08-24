调查：本地家庭去年包装垃圾超过52万公吨 市场可推出更多补充装改善情况

我国家庭去年丢弃的产品包装超过52万公吨，排放逾1万1000公吨的二氧化碳当量，相当于一辆垃圾车环绕地球超过350圈。如果本地可推出更多补充装产品，例如重复使用的饮料或洗衣液包装等，将有助减少包装垃圾。

新加坡环境理事会和咨询公司毕马威（KPMG）新加坡于去年7月至11月针对包装垃圾展开调查，共有1026名消费者参与。

环境理事会在星期二（8月23日）举办环境大会，公布与讨论这项调查。

我国去年制造了182万公吨的住家垃圾，其中包装垃圾共52万3000公吨，占住家垃圾的29%。

如果垃圾产生速度不减缓，我国唯一的垃圾埋置场——实马高垃圾埋置场预计将在2035年填满，届时须投入巨资开发新的垃圾埋置场。

环境理事会主席罗惠娇致辞时说，新加坡是一个土地资源及垃圾焚烧能力都有限的城市，因此须通过创新方式来减少垃圾。

调查指出，如果市场推出更多的补充装产品（refill products）将有助于减少包装垃圾，以美国牙膏片（toothpaste tablets）公司Bite为例，它生产的牙膏片是装在可补充装的容器中，无需牙膏管或使用任何纸制包装。

其他可减少包装垃圾的方式，包括使用有机材料代替塑料制作可食用的涂层，以保持食物新鲜。

环境理事会执行理事长张佩兴受访时说，市场的接受度对推行环保措施起到一定的影响。

她说：“不是所有人都能以牙膏片代替牙膏，况且牙膏片的价格一般比较贵。牙膏片得等到市场需求多、更普及，价格才会下降。”

半数消费者认为减少垃圾 政府和生产商责任更大

永续发展与环境部长傅海燕应邀担任环境大会主宾。她致辞时说，这项调查提供了有用的见解，让人们更了解消费者对包装垃圾的态度，并指出我国能如何更好地管理包装垃圾。

根据调查结果，50%的消费者认为，政府和包装生产商等上游利益相关者在降低包装垃圾方面须承担更多责任。例如，政府可以限制或规范原生塑料（virgin plastic）和新塑料的使用，以确保企业改善生产体制。

陶氏包装与特种塑料业务部亚太区可持续发展总监张寒说，企业、政府与消费者都须合作才能减少垃圾。“在制定标准和政策法规方面，政府扮演了更大的角色，但消费者本身也得掌握垃圾回收的知识，而回收企业则须了解如何将回收资源最大化利用。”