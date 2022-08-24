谷歌加大投资 与我国政府推进人工智能合作

美国互联网巨头谷歌（Google）加大在我国的投资，除了启用第三座数据中心，也与政府携手建立人工智能解决方案，并且推出加强版的技能培训计划等，从多方面推动本地科技生态系统的发展。

配合谷歌庆祝在新加坡成立15周年活动，公司星期二（8月23日）作出多项宣布，包括在2018年宣布兴建的第三座数据中心已建成并投入运作。谷歌在新加坡数据中心的长期投资已增加至8亿5000万美元（约11亿8800万新元）。

新数据中心位于裕廊西现有两座数据中心附近，为本区域提供谷歌服务。

谷歌云（Google Cloud）也和我国智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）签署了备忘录，联手加强人工智能方面的合作。

黄循财：把握东南亚庞大数码经济机遇

根据这项合作，谷歌云和谷歌母公司Alphabet的子公司将紧密与SNDGG旗下的全国人工智能署和其他政府机构合作，在金融、可持续发展和医疗护理等领域携手创造、测试和推广人工智能解决方案。

这是全国人工智能署首次与全球科技公司展开人工智能的公共私营合作。

副总理兼财政部长黄循财在活动上致辞时说，尽管全球经济和地缘政治局势充满不确定，新加坡乃至全亚洲尤其是东南亚，仍存在巨大机遇。

黄循财说：“实际上，东南亚的数码经济才刚刚起步，它正由一个庞大且未开发，但增长快速的数码消费市场驱动。处于亚洲心脏地带的新加坡位置优越，可从中把握这些机遇。”

他也指出，为了成为有效的枢纽，政府将与谷歌等企业合作，加强我国的科技生态系统，尤其是在技能、创新和可持续性方面。

谷歌2007年在新加坡设立办事处，当时只有24名职员，它过去15年来业务迅速增长，如今在本地聘有3000人。新加坡也是谷歌在亚太区的总部。

谷歌亚太区总裁石博盟（Scott Beaumont）在庆祝活动上讲话时说：“我们今日作出的承诺，包括建成第三座数据中心，反映了我们对新加坡在本区域和全世界发挥的科技领导力具有信心。”

“SG技能启动”计划已助5500人掌握新技能

除了提升基础建设，谷歌将加强“SG技能启动”（Skills Ignition SG）计划，为60名新加坡人提供数码营销或专业云架构方面的全职培训课程，课程时间从原本的九个月延长至一年。至今已有超过5500人通过这项在前年推出的计划掌握新技能和获得证书。

另一方面，谷歌承诺在接下来一年教导5万名家长和孩童关于网络安全的知识。

它的慈善组织Google.org也宣布，为万礼自然机构（Mandai Nature）提供100万美元的资金，协助解决东南亚气候暖化的危机。万礼自然机构由淡马锡控股与万态保育集团联合成立。