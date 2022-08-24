灰烬复燃情况不常见 民防探讨新消防措施 防“垃圾屋”火灭复燃

民防部队针对日前裕廊东一个组屋单位火患的消防措施，答复《联合早报》时说，进行八小时浇湿，是为了保留事发现场的原状，以便调查。在浇湿过程中，当局使用两台热像仪探测高温点，并直接用水管浇湿，这可避免过量浇水对事发现场造成进一步破坏。

民防部队正在评估在处理堆满杂物的单位火患时采取新措施，以防长时间的灭火与浇湿后仍灰烬复燃。

本月16日凌晨约2时50分裕廊东21街第236座组屋九楼一个单位发生火患，48岁男屋主不幸命丧火海。民防人员当天经过五小时灭火和八小时后续浇湿工作，隔天清晨火势再起。

民防部队在答复《联合早报》的询问时说，这种情况并不常见，目前正在评估是否要采取新措施来处理堆满杂物单位里发生的火患。

民防部队说，灭火后进行长达八小时的浇湿工作，是为了保留事发现场的原状，以便进行调查。在浇湿过程中，当局使用两台热像仪探测高温点，直接用水管浇湿探测到的热点，这也可以避免过量浇水对事发现场造成进一步的破坏。

囤积物密集加大灭火难度

为了避免重要证据被破坏而影响调查工作，民防人员小心翼翼地移除层层堆叠的杂物，并将现场搜集到的证据送往化验。民防表示，整个单位囤积的物品量大而且非常密集，加剧了灭火和浇湿工作的难度。

灭火和浇湿工作进行到当天下午5时左右，热像仪显示屋内杂物的温度已经降至正常室温，也没检测到高温点，消防员因此撤退。到了晚上8时，民防的火患调查官决定隔天早上再回返单位，在光线充足的情况下继续调查。

民防人员在确保事发单位没有冒烟或起火后离开，岂料隔天早上5时左右，单位再度起火烧起来，相信是藏埋主人房的杂物堆中有没被热像仪探测到的余烬所引发的。

民防人员再到场灭火后，便与市镇会合作清理单位里的杂物。

发言人告诉本报，灰烬复燃现象很少发生，调查人员调查和评估整起事件时，也会研究今后在处理类似火患时，是否有必要增加新措施来保持事发现场的完整，以便调查火灾起因。

上半年发生480起住家火患

我国今年上半年共发生480起住家火患，相比去年同期的513起有所减少。今年的住家火患，主要起因是烹煮食物没人看管，或者电器和家居用品导致的。

民防提醒，作为预防措施，公众应维持走廊和梯级的整洁，确保公共空间通行无阻，同时避免乱扔尚未熄灭的烟蒂等物。除此之外，每户住家也应备有至少一个受新加坡认证理事会（Singapore Accreditation Council）认可的干粉灭火器。这是因为干粉灭火器能有效扑灭普通物质、易燃液体和电器引起的火。

相比之下，液态灭火器只能用于扑灭木材和纸张等普通物质引发的火，而二氧化碳灭火器，对在公开空间发生或普通物质引发的火患，则灭火效能不高。