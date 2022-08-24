受访业者：住家火患频发生 家用灭火具销量大增

住家火患频传，民众心生警惕，售卖家庭消防用具的公司最近接获的询问电话和销量都大幅增加。

消防用具公司Falcon负责人符嘉雯（29岁）告诉《联合早报》，每当火患发生的频率增加时，致电询问消防用具的电话就会增加五倍，销量增加三倍也不足为奇。

她说，常见的家庭消防用具包括干粉灭火器、灭火毯和防火警报器。一公斤至三公斤的AB干粉灭火器可有效扑灭中小火患，适合住家使；灭火毯则可覆盖在着火处将火扑灭，或在逃生时披在身上；防火警报器则可及时探测到烟雾发出警报，让屋主掌握灭火或逃生的最佳时机。

符嘉雯说，灭火用具应放置屋里容易拿取的地方，避免收藏在橱柜或储存室。

消防用品销售经理李俊贤（47岁）补充说，如果是有地私宅，每层楼都应该备有一套灭火用具。他特别强调防火警报器的重要性，建议把它安装在客厅天花板，以便能更有效地探测到单位里的烟雾。

实龙岗天职药房家庭医生梁俊杰说，火患致死的原因除了被烧死，吸入过量浓烟也是主要原因之一。“吸入过量的烟也会损伤肺部，可能造成永久伤害，甚至在事发几周或几个月后伤重身亡。”

2018年6月起，我国所有新建房屋及设有防火门等消防设计的旧房屋，都必须安装家用防火警报器（Home Fire Alarm Device，简称HAFD）。没有消防设计的旧房屋则不强制安装。