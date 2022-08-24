林珍珍因患红斑狼疮，体力大幅下降，影响了护理的工作。2016年，她成为职总保健合作社疗养院的护士，工作对体能要求较低，也让她能继续帮助到有需要的人。

2015年，40岁的林珍珍被诊断患上红斑狼疮，不得不将已规划好的护理深造计划搁置一旁。

“患病后确实很失望，因为我一直很向往到国外参与人道主义任务，像到菲律宾或尼泊尔的乡村诊所帮助当地有需要的人。但因为不能长时间晒太阳且体力下降等各种限制，我的梦想仿佛失去了一大块。”

林珍珍（47岁）原本是青年协调员，一次听到有志成为护士的青年讲述实习时与病患互动的感人故事后，她在2009年转行成为陈笃生医院的心肺病房护士。也是从那时起，她渐渐发现自己的梦想是帮助有需要的人。

被诊断出红斑狼疮前，林珍珍的事业发展顺利，医院也提供深造机会，当时她正考虑是否要出国进修慈怀疗护的硕士学位。

然而患病后她的免疫力下降，每隔一两周会担心是否又出现新的感染症状或伤口，尤其膝盖等关节僵硬的情况也妨碍了她的行动能力。“我记得有一次要为病患注射抗生素，但我的双脚突然非常痛，关节不能弯。”

林珍珍之后向医院请了六个月的假，除了适应与疾病共存，也好好思考未来应该如何继续发展自己的护理职业生涯。她之后应征职总保健合作社的职位，2016年底成为职总保健合作社疗养院的临床护士。

“照顾公共医院的急症患者时，病患的护理需求每天都有可能不一样，我们很多时候得随机应变，每天仿佛都在跟时间赛跑。疗养院的病患则大致上需要长期护理，因此不会有很多突发状况，对我的体力要求较低。”

林珍珍再次找到适合自己的护理领域，也通过在疗养院的工作拓展对不同护理模式的了解。她希望日后还能继续进修护理课程，如人工智能在护理领域的用途，实现自己帮助他人的志愿。