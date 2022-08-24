前总裁打伤少年 控方上诉求监八周

Prive餐饮集团前总裁酒后打伤少年，因患躁郁症被判接受强制性治疗，控方上诉，认为利用病情逃避坐牢，或影响公众对于司法系统的信心，求判监八周。

被告吴汉（44岁，Vu Han Jean-Luc Kha）是Prive餐饮集团前总裁，他于2019年11月22日晚上8时15分，在百灵商业中心电梯内，问一名13岁少年下体是否长毛后，往对方的左太阳穴揍了一拳，离开电梯前又向他的左脸颊掴巴掌。

他去年10月认罪后，被医生诊断患躁郁症，根据心理卫生学院的精神科医生所提交的报告，被告案发时很可能是狂躁症发作（manic episode），也有可能处于精神错乱（psychosis）中。

法官最后判被告接受12个月的强制性治疗，但控方对刑罚不满，星期三（8月24日）早上提出上诉。

控方陈词时说，被告在没被激怒的情况下，伤害年轻受害者，对方也蒙受精神创伤，认为有必要给予具有阻吓以及惩罚性的刑罚。

控方也指，被告案发近一年后才求诊，一年半后才写道歉信，质疑对方求医的动机，也认为他的道歉没诚意。

有鉴于此，控方认为，若被告能利用病情逃避坐牢，或影响公众对于司法系统的信心，求判监八周。

法官表示需要时间斟酌，将择日发表裁决。

完整报道，请翻阅2022年8月24日的《新明日报》。