餐饮业口罩规定：你需要知道的7件事

政府抗疫跨部门工作小组今天（8月24日）宣布，从8月29日起，解除多数戴口罩的限制，但餐饮工作人员在处理食物时仍须戴口罩，或是餐饮专用的防飞沫透明口罩，以维持良好的卫生标准。

受管制的餐饮场所有哪些？餐饮人员能使用面罩吗？《联合早报》根据新加坡食品局官网说明，整理以下常见问答。

餐饮场所员工在情况下须戴口罩或防飞沫口罩（spit guard）？

工作人员在准备食材或烹煮食物、包装或盛熟食或即食食品，以及准备饮料时都必须戴口罩或防飞沫口罩。端食物给客人、递送已经包装好的食物、清理餐具碗碟和收钱时则不需要。

受管制的餐饮场所有哪些？

零售餐饮场所如小贩中心和巴刹的熟食和鲜食摊位、咖啡店、食阁、餐馆、咖啡馆、提供打包的食肆、酒吧、超市和食品展销会等。非零售餐饮场所如食品加工厂和屠宰场。

为什么当局允许处理食物的人戴防飞沫口罩？

根据现有的执照颁发条例，在指定餐饮场所处理食物的人，都必须戴口罩或其他类型的罩子（physical barrier）。罩子必须能阻挡口鼻的飞沫。以食品安全来说，重要的是阻隔食物处理者咳嗽或打喷嚏时呼出的气溶胶，而防飞沫口罩能有效阻挡这类飞沫。

小贩等餐饮工作人员在处理食物时仍须戴口罩，或是餐饮专用的防飞沫透明口罩。（档案照）

为什么不可以戴面罩？

因为面罩下方有很大的间隙，阻隔飞沫的功效不如可以由下而上遮挡口鼻的塑料防飞沫口罩。

若不遵守规定会有什么后果？

初犯者会接获书面警告，重犯者可被罚款最多5000元，以及可能取消或暂时吊销执照。

如果处理食物的人不听劝告，经常除下口罩，身为业者我会受罚吗？

食品局会评估违例情况。不过，由于这是食品局发放执照的其中一项条件，执照持有者须采取必要措施，让处理食物的员工遵守相关规定。

我们需要定时更换口罩吗？如果防飞沫口罩脏了，会不会受罚？

食品局会根据相关条例，对穿戴肮脏的食物处理者采取行动。