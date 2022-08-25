空间小不通风 司机盼德士上继续施“口罩令”

为确保安全，德士司机希望当局或公司规定司机和乘客都继续戴口罩，并希望公司可将显眼的提示语贴在车上，避免司机与乘客之间的纠纷。

我国下周一（8月29日）起取消在室内戴口罩的规定，只有在医疗保健设施和乘坐公共交通的公众才须戴上口罩。乘坐私人交通工具、校车、私人巴士、德士和私召车的公众，则可选择是否要戴。

不过，副总理兼财政部长黄循财星期三（24日）在记者会说，虽然政府不再强制公众在某些场合戴口罩，但雇主或个别领域的监管机构，仍可自行决定是否为了安全需求而要求一些人戴口罩。例如，食品局就规定处理食物的人得继续戴口罩以维持卫生。

《新明日报》采访的德士司机也希望当局或公司规定司机和乘客继续戴口罩。

德士司机何国光（58岁）说：“我每天载约10多个乘客，接触很多人，我觉得很危险、很担心，因此我会继续戴口罩。我也希望乘客继续戴口罩来保证双方的安全，但如果当局或公司不强制戴，我们很难去说，担心会引起纠纷。”

他指出，德士的空间比巴士小，空气流通情况可能还不如巴士，他希望当局或公司可以规定，并将相关告示或标语贴在德士座椅上，让乘客一目了然，避免纠纷。

“昨天就有乘客跟我说下周不用戴口罩，我马上跟他们解释戴口罩的必要性，希望他们可以理解。但是有时做晚班，遇到喝酒的乘客，这种沟通起来就很麻烦。我也常常与游客解释新规定。”

完整报道，请翻阅2022年8月25日的《新明日报》。