文莱苏丹波基亚会见李总理 走访三巴旺空军基地

我们就区域发展及两国之间正在进行的许多激动人心的合作，进行了很好的讨论。 ——外交部长维文

文莱苏丹波基亚星期四（8月25日）结束对我国的两天国事访问，他在访问行程的第二天同李显龙总理会面，以及到访三巴旺空军基地。

李总理星期四下午在面簿贴文说，他很高兴同第五次国事访问新加坡的波基亚会面。“我们上一次见面是几周前，当时我访问文莱，参加苏丹陛下76岁生日庆祝活动。”

李总理也说，两地官员在那次访问之后保持接触，他很高兴在波基亚国事访问期间，新文两国签署了四份新合作领域的谅解备忘录，其中一份关于能源和绿色经济，另一份则涵盖食品与医疗用品的贸易与投资。

另外两份谅解备忘录是文莱—新加坡青年教育奖学金和公共服务能力建设合作计划。

两国领导人两个月三次互访

这是两国领导人短短两个月内的第三次互访。

李总理7月14日至16日到文莱参加波基亚生日庆祝活动时，获颁文莱皇室最高勋章。文莱王储比拉赫在8月3日至5日率领代表团到我国，参加第八届新加坡—文莱青年领袖计划。

波基亚也在国防部长黄永宏医生的陪同下，访问三巴旺空军基地，并试乘我国空军的H225M型中型直升机，以及观看ASTER-30型地对空导弹系统的静态展示。

国防部说：“波基亚苏丹访问新加坡武装部队，彰显了两国之间密切且长期的防务关系，两军定期互动，包括展开双边演习、专业交流、高层访问和互派人员参加课程，提升了两军的专业精神，也加强了人员之间的友谊和联系。”

我国外交部发文告说，在国事访问期间，新文双方也讨论如何加强食品和医疗用品的供应韧性，以及在能源和绿色经济等领域扩大双边合作的途径。

“作为小国，新加坡和文莱正在共同努力，加强我们在不确定环境中的应变能力。文莱苏丹对我国进行国事访问，也是两国在国防和金融等传统合作领域基础上继续发展的绝佳机会。”

外交部长维文也在面簿贴文说，他与陪同波基亚来访的文莱首相府部长兼财政与经济部第二部长刘光明，以及外交部第二部长艾瑞万共进午餐。“我们就区域发展及两国之间正在进行的许多激动人心的合作，进行了很好的讨论。”