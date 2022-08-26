英兰妮：政府密切关注房价走势 房屋经纪应为买家提供合适建议

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮说，政府会继续密切关注房价走势，并在必要时采取措施保持房价稳定，让新加坡人负担得起住房。

政府会继续密切关注房价走势并确保房价稳定，总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮呼吁房屋经纪为买家提供合适的建议，劝请他们在买卖房屋时谨慎处理。

英兰妮于星期四（8月25日）在经纪公司博纳产业（Propnex）年中会议致辞时说，客户仰赖房屋经纪提供准确的信息和适当的建议，保障客户的利益。她呼吁经纪利用专业知识，引导客户根据自身需求和长期利益选购房子。

“有些人担心价格会继续快速上升，也有些人担心房贷利率上升会对市场带来负面影响。政府去年果断地调高额外买方印花税和其他措施为房地产市场降温，因为我们发现可能出现房价高于经济基本面的风险。”

她说，政府会继续密切关注房价走势，并在必要时采取措施保持房价稳定，让新加坡人负担得起住房。

为了应付强大的住房需求，政府将在2021年至2025年推出最多10万个新组屋单位。

国家发展部长李智陞本月初在另一家经纪公司合登集团（Huttons）2022年常年大会上讲话时，也强调政府会留意房地产市场走向。当时他说，政府将致力于满足国人的抱负和期望而不只是需求，我国有许多大项目与发展计划在进行中。

根据市区重建局上个月公布的第二季数据，我国私宅价格已持续九个季度环比上涨，第二季的升幅是3.5％，显著高于前一季的0.7％。

新加坡国立大学城市与地产研究院院长程天富认为，私宅价格高于经济面的风险依然存在，而且比以往更加严峻。

他受访时说：“房价与经济面之间的差异不断扩大，而且经济前景不明朗。虽然就业市场良好，但通货膨胀、利率上涨、俄乌战争和油价上升等宏观经济不确定因素，都为本地私宅市场带来下行风险。”

“新加坡携手前进”运动 包括探讨长期规划愿景

英兰妮也在大会上说，“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的一部分，会以市区重建局长期规划检讨结果为基础。超过1万5000人分享了他们对新加坡未来规划的愿景。

检讨结果包括根据不同人的理想和需求提供多种住房、探讨建造更多综合发展项目，以及在巴耶利峇空军基地和南部濒水区（Greater Southern Waterfront）开发新市镇。政府也通过售地计划推出更多地段供发展私人住宅。

另一方面，博纳星期四宣布进军澳大利亚市场，在墨尔本开设办事处。当地团队将专注于销售黄金地段房地产，例如墨尔本中央商业区和南岸（Southbank）。若加上墨尔本办事处，集团在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南和柬埔寨，共有1万4000多名经纪。