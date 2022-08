新报业媒体主席许文远说,申请者的华文程度向来备受关注,不容错过任何一名有潜能的人才。他们都精通双语,英语同华语一样流利,在适当的时机,他们可能会轮换到其他新闻室,或承担其他职务。

新报业媒体信托新闻从业奖学金今年有126人申请,是去年44人的近三倍,最终脱颖而出的12人中有七名来自华文媒体集团。

新报业媒体主席许文远在星期四(8月25日)颁发奖学金的仪式上致辞时说,奖学金项目以更大的预算重启,为的是吸引和留住人才,推出高质量的新闻内容。“我们希望向同事和受众传达强烈的信号,表明我们会认真达成使命。”

许文远说,申请者的华文程度向来备受关注,不容错过任何一名有潜能的人才。

他透露,华文媒体集团社长李慧玲在面试后发现几名优秀的人选,他们多数土生土长,在新闻室实习时的表现也受到上司肯定。“慧玲担心我们是否有足够的预算来吸收这些学生,我告诉她,只要学生的素质够高,我会为她找这笔钱。”

这正是华文媒体集团今年的奖学金得主比其他新闻室多的原因。

“他们都精通双语,英语同华语一样流利。他们聪颖且灵活,在适当的时机,他们可能会轮换到其他新闻室,或承担其他职务。新报业媒体足以容纳所有人才。”

其他五名新报业媒体新闻从业奖学金得主来自英文、马来文与淡米尔文媒体集团。其中,马来报纸《每日新闻》是自2006年以来,再度出现奖学金得主。

媒体学院与国际知名传媒学府机构合作

许文远致辞时重申培养人才极其重要,呼应他今年1月在新报业媒体说明会上的发言。他当时说,新闻媒体属于知识产业,只有通过培训和吸引人才方能取得成功,没有捷径可言。这包括积极招聘编采、销售和科技人员等多元人才,并提供更多奖学金吸引年轻一代从业,以及设立媒体学院加强培训。

今年2月启动的媒体学院已与一些国际知名传媒学府与机构合作,例如牛津大学的路透新闻学机构(Reuters Institute for the Study of Journalism),为记者提供多元的培训。

今年10月,就有两名资深的新闻从业员有机会到路透新闻学机构,参与三个月的研究计划和课程。他们是《联合早报》数码内容副主任黄顺杰(34岁)和《海峡时报》资深高级政治记者谭元曦(45岁)。

颁奖仪式上也有12人获颁新报业媒体基金林金山纪念奖学金,另有14名新报业媒体职员子女获得奖学金。

毕业于华侨中学(高中部)的黄俊恒(19岁)是新闻从业奖学金得主之一,他自小与新闻业颇有渊源。

黄俊恒的父亲每天都会阅读华文报,同一份报纸可反复阅读两三次,在耳濡目染之下,黄俊恒了解到文字的魅力,以及新闻工作者对于读者的责任。

9岁那年,黄俊恒向小学生报刊《大拇指》投出一篇文艺稿件,之后更参与《大拇指》举办的小记者营,首次参观报馆。

“我看到新闻室的记者虽忙碌,但脸上却洋溢着对新闻媒体业的热爱,当时便向往这样的工作环境。”

他曾在2019年到学生报实习约两个月,两年后成为《新明日报》的实习生,报道多则社会新闻,包括采访一名浪子回头的前囚犯。

“我觉得这是让我发掘自己潜能的平台,也是个具有社会意义的职业。”

黄俊恒两年后将负笈北京大学新闻与传播学院,未来期盼通过文字让更多人认识到中华文化的博大精深。

两新闻从业员将赴路透新闻学机构培训

在新报业媒体旗下的媒体学院和牛津大学路透新闻学机构今年3月达成的协议下,《联合早报》数码内容副主任黄顺杰和《海峡时报》资深高级政治记者谭元曦今年将远赴英国,参与三个月的海外研究计划和课程。

作为新报业媒体首批参与者,他们将有机会发展领导才能和人际网络,并通过研讨会和阅读小组等形式,加深对媒体业的理解。一同参与课程的还有世界各国的记者、编辑和广播电视从业员。

约10年前正式加入《联合早报》的黄顺杰(34岁)曾担任本地新闻记者和台北特派员,并于去年调入数码组,负责管理视频内容和多媒体报道等。

他说,入行以来由于长时间无法从日常的新闻工作中抽离,因此缺少放慢步伐、给自己多点时间思考的机会。“新加坡媒体产业,尤其华文媒体正处在关键的转型和发展阶段,我现在的工作范畴又正好是面向未来的数码内容,所以刚好可以利用这次进修整理思绪,思考下一步。”

黄顺杰也提到,能到牛津大学向一流师资和业界领袖学习,并与各地同行交换心得,机会非常难得。

担任记者约20年的谭元曦(45岁)则说,她刚加入新闻室时,网络新闻还处于起步阶段,而如今步入数码经济,意味着更多新闻将通过即时和互动的形式产生。

“这次的海外研究计划将给我机会,与其他同样面对这些改变的记者见面,学习如何调整做法,更好地满足受众的需求。”

初尝世间百态体会实战氛围 三实习女生坚定投入新闻业

三名曾在《联合早报》实习的女生获颁新报业媒体新闻从业奖学金,期待日后能写出更有深度的报道。

19岁的马菁和吴佳芸从华侨中学(高中部)毕业后,今年分别到《联合早报》的本地新闻组、国际组和中国组实习。

马菁忆述,中学二年级那年偶然参与了《联合晚报》举办的《大特写》新书推介会,让她第一次意识到记者必须对世间百态有感有知,通过无从取代的人与人之间的联系去发掘新闻。

正是那一次与新闻业的特别接触,让她对新闻媒体萌生了兴趣。在本地新闻组实习时,有机会与不同背景的民众接触,如采访定期捐血者,让她要成为记者的志向更坚定了。

“我希望可以用自己的笔,将鲜为人知而值得让大家知道的故事报道出来。”

从小有看报纸习惯的吴佳芸则早早就有了当记者的念头。她对国际关系和新闻行业都很感兴趣,对特派员的工作也充满好奇。

“国与国之间的关系大多像是没有完结篇的故事,就像新闻一样,随时会有新的发展,而且每个变动都有可能激起千层浪。这可以促使我不断学习,自我提升。”

吴佳芸在国际组和中国组实习的三个月,碰上不少国际大事;例如日本前首相安倍晋三遇刺那天,她正好在公司值班。“我从来没有感受过办公室的氛围如此紧张,那也是我初次亲身体验到新闻业对时效性和准确性的严格要求。”

她感受到了同事们对工作的严谨态度,希望自己也能提高专业知识,也能像前辈那样从多角度解读新闻。

同样19岁的柯悦毕业自德明政府中学。平日也追剧和追星的她今年在娱乐组实习,对于娱乐新闻的处理与考量有了基本了解,也觉得非常有趣。

柯悦在高中时因课业需求,才定期阅读新闻,渐渐对新闻有了关注。“从中,我发现新闻是我们与外界一个很重要的连结,能让我们深入了解政治或外交事件,以及它们对新加坡的影响,所以我开始对新闻业产生兴趣。”

这三名女生今年都奔赴海外求学,柯悦和马菁将到伦敦大学学院修读国际社会与政治学,吴佳芸已经到北京大学修读国际关系。