辅导伴侣维持“性福”

陈秋利医生说，她在提供辅导时不会观察和评价伴侣的行为，而是帮助提升他们的舒适感和自信心，改变他们对性的看法。

自幼父母离异，后来在担任临终护理医生时发现许多病患的终身遗憾是无法处理好感情问题，陈秋利医生（39岁）七年前决定远赴欧洲留学，成为一名合格的亲密关系顾问（intimacy consultant）。

亲密关系顾问医生的工作包括通过辅导和工作坊，协助伴侣缓解亲密行为时在生理与心理层面上的障碍或问题，维持“性福”的关系。

陈秋利说：“与其说许多人对我的工作有误解，更准确地说，很多人根本不知道我的工作是什么。我不只是一名亲密关系顾问，因为性生活与伴侣之间的感情有密切关系，我在提供辅导时不会观察和评价他们的行为，而是帮助提升他们的舒适感和自信心，改变他们对性的看法。”

她处理的问题包括性生活时因心理因素导致的勃起障碍或阴道痉挛，这些问题往往源自紧张和恐惧的心理，会严重影响伴侣之间的感情。

如果问题相对简单，双方通常只需要一次辅导就能改善性关系。在咨询过程中，陈秋利会首先了解两人所面对的问题，再协助他们建立更好的关系。通过两人的分享，她也会试着找出矛盾点和解决方案，并传授他们放松身心的运动或活动。

虽然性在本地是相对敏感的话题，但陈秋利说，要让求助者分享他们的经历并非难事，因为大多数人都是意识到问题的存在才来求助。

更重要的是，许多遇到性障碍的伴侣都不愿意或不懂得求助。要解决这一点，陈秋利认为必须提高社会对性健康的意识，并且提供治疗和辅导津贴。

除了辅导，陈秋利也会主持性健康和女性讲座、为性教育课程提供建议，以及为企业和组织提供性相关安全政策咨询服务。