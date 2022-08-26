义顺Orto租户失望中乐观前行

“我们能搬的我们就搬，从零开始。”

谈起即将与休闲乐园“原生园”（Orto）一同迁离义顺一事，农耕义工团体“聚友爱”（Ground-Up Initiative）首席运营官田惠梅虽有不舍，却也对未来充满期待。

聚友爱是在2009年进驻卡迪地铁站附近的罗弄真查鲁。田惠梅2010年加入聚友爱，一路见证这个非营利组织的成长。

她说：“凡是对我们不能改变的事实，我们应该转变的是心念。那我觉得可能搬迁对新的团员来讲是一个很好的契机。因为我们可以重新再体验过一次怎么样把聚友爱建立起来。”

《联合早报》日前报道，原生园和聚友爱的租约2022年底到期，但获新加坡土地管理局延长多半年至2023年6月30日。两租户届时须迁离，让当局在原地发展住宅区。

原生园和聚友爱分别位于卡迪地铁站附近的罗弄真查鲁（Lorong Chencharu）81号和91号。

记者上周末走访园地，了解租户对乐园面临拆迁的想法，以及他们下来面对的挑战。

原生园发言人罗志远说，公司如今面临的最大挑战，是帮旗下14个租户找新的落脚处，因为原生园的一些设施难以在本地其他地方找到。

有些租户也担心搬迁所需要的大笔开销，有意在下来的几个月举办活动筹款。

根据2019年发展总蓝图，以卡迪军营、三巴旺路、义顺1道和2道为界的近70公顷土地，已规划为住宅区，当中包括占地5.15公顷的原生园和占地2.6公顷的聚友爱。

完整报道：义顺原生园和聚友爱租约延长至明年6月 让路发展住宅区