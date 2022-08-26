48岁医生肺癌末期 临终仍心系病人

行医20多年，以格言“时而治愈、不时缓解、时刻抚慰”为座右铭，即使本身患末期肺癌仍心系病人，黄庆新医生临终前对爱妻说：“我要好起来，再当个医生。”

本地著名放射科高级顾问医生黄庆新于本周一（8月22日）不敌肺癌，因并发症过世，享年48岁。

黄庆新的家人和朋友星期四（25日）晚在淡滨尼新加坡礼仪坊的停柩处受访，讲述死者生前点滴。

黄庆新的太太钟淑珍（48岁，主妇）说，丈夫生前用心对待每一个病人，他永远把病人放在第一位，就算自己病重时亦是如此。

“之前为病人动手术前，以及在手术后，庆新都会关怀和慰问病人。他也最常把这句话挂在嘴边：时而治愈、不时缓解、时刻抚慰（To cure sometimes, to relieve often, to comfort always）。”

她指庆新特别重视“时刻抚慰”这句话，他认为虽然要重视治疗病人，但医生更该让病患感受关怀。

钟淑珍说，这几天除了家人和同事外，丈夫生前曾医治的病人和家属，也前来灵堂吊唁和慰问。这次，则轮到她感谢大家的关怀。

她称丈夫是在今年4月诊断患有末期肺癌，上个月因胸腔感染而入院，病情在最后几天恶化，四天前与世长辞。

纵使得了末期癌症，她指丈夫也没有放弃，他一直抱着能战胜病魔的心态接受治疗。

询及丈夫最后的遗言，钟淑珍说：“他的最后一句话是，想要好起来，再当医生！”

完整报道，请翻阅2022年8月26日的《新明日报》。