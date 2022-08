48岁医生肺癌末期 临终仍心系病人

行医20多年,以格言“时而治愈、不时缓解、时刻抚慰”为座右铭,即使本身患末期肺癌仍心系病人,黄庆新医生临终前对爱妻说:“我要好起来,再当个医生。”

本地著名放射科高级顾问医生黄庆新于本周一(8月22日)不敌肺癌,因并发症过世,享年48岁。

黄庆新的家人和朋友星期四(25日)晚在淡滨尼新加坡礼仪坊的停柩处受访,讲述死者生前点滴。

黄庆新的太太钟淑珍(48岁,主妇)说,丈夫生前用心对待每一个病人,他永远把病人放在第一位,就算自己病重时亦是如此。

“之前为病人动手术前,以及在手术后,庆新都会关怀和慰问病人。他也最常把这句话挂在嘴边:时而治愈、不时缓解、时刻抚慰(To cure sometimes, to relieve often, to comfort always)。”

她指庆新特别重视“时刻抚慰”这句话,他认为虽然要重视治疗病人,但医生更该让病患感受关怀。

钟淑珍说,这几天除了家人和同事外,丈夫生前曾医治的病人和家属,也前来灵堂吊唁和慰问。这次,则轮到她感谢大家的关怀。

她称丈夫是在今年4月诊断患有末期肺癌,上个月因胸腔感染而入院,病情在最后几天恶化,四天前与世长辞。

纵使得了末期癌症,她指丈夫也没有放弃,他一直抱着能战胜病魔的心态接受治疗。

询及丈夫最后的遗言,钟淑珍说:“他的最后一句话是,想要好起来,再当医生!”

