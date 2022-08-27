她苦读考大学文凭 手残疾求职受挫

先天性手指发育不全，但37岁女子没自暴自弃，反而辞工继续进修，将考获会计和金融学士文凭。岂料日前她找新工作时，尽管通过三轮网络面试，但到公司见面后却被告知不适合。

37岁女子是本地永久公民，2012年从马国到本地发展，数年前选择继续进修，一开始半工半读，但发现会影响学业，毅然辞职全职读书。

她受访时称不愿名字见报，指自己从一出生就左手残缺，五只手指头无法正常发育，非常短小，不过右手是正常的。

“虽然左手手指发育不全，但没影响到生活作息。”

她在本地私立学院PSB Academy修读会计和金融文凭，今年6月完成期末考试，却在找工作时遇到上述情况。

“其实之前我找了三份工作，他们都愿意录取我当财务顾问，但我想找会计相关的工作，后来被一家IT公司聘请当会计师。”

她通过该公司的三次网络面试，对方也让她通过电子签署录取通知书，但她还是决定到公司与人事部职员见面。

星期四（8月25日）她到该IT公司时，指人事部职员看到她的左手后，对方称须先与公司高层讨论，过后跟她说因公司在扩展中，节奏快速，觉得她应付不来。

“我向人事部了解‘节奏快速’是有多快时，对方脸上露出难色。”后来她被告知不获聘用。

不过她承认，在应征申请工作的表格上，发现自己没看清楚指示，所以没申报本身是残疾人士。

“如果我看清楚，或许这件事就不会发生，是我的错，所以我也删除了之前在面簿上谈到这次经历的贴文。”

完整报道，请翻阅2022年8月27日的《新明日报》。