今年新加坡F1大奖赛观众人数料创历来第二高

因冠病疫情停办两年的F1新加坡大奖赛今年强势回归，至今售出的门票已超越2019年疫前那一届，观众人数将创下2008年承办赛事以来的第二高。

主管贸易关系的交通部长易华仁星期六（8月27日）在西海岸集选区国庆活动场边受访时说，这非常明确地说明国内外对这类体育赛事和娱乐的兴趣和需求。

易华仁：我国强势回归 做好准备举办世界级活动

他指出，今年的F1新加坡大奖赛售票情况强劲，已超出2019年的成绩。至于下来会再卖出多少门票，将取决于主办方能开卖的门票数量，同时要确保维持活动的品质和访客体验。

“今年会是表现强劲的一年，入场人数会是新加坡承办F1赛事以来的第二高。”

易华仁说：“这清楚显示新加坡强势回归，并做好准备举办吸引国内外访客的世界级活动。”

新加坡旅游局、新加坡大奖赛公司和F1管理方今年1月宣布第四次续约，继续承办F1新加坡大奖赛至2028年。今年的赛期为9月30日至10月2日。

我国自2008年开始在滨海湾赛道举行F1赛事，过去12届的F1新加坡大奖赛总计吸引超过55万名海外观众，创造超过15亿元的国际旅游收益。2019年是疫情暴发前的最后一届F1赛事，当时吸引了26万8000名观众，入场人数仅次于2008年的30万人。

易华仁透露，来自海外的观众一般占所有入场人数的约四成，今年也不例外，甚至有望超出这个比率。

他也提到，一般会有3万人参与筹办F1新加坡大奖赛，包括不同的承包商和服务员等。今年的情况大致相同，但会有另外900名工艺教育学院的学生加入。这是新加坡大奖赛公司和工艺教育学院合作计划的一部分，好让学生有机会参与F1赛事相关事宜。

易华仁说，目前的筹备情况良好，新加坡大奖赛公司也开始为赛道做准备，包括设路障和安装照明设施等。考虑到这是疫情后的首场赛事，主办方今年提早开始做准备。

疫情暴发后，本地款待业流失了约1万2000份工作。问及本地酒店和餐馆等是否做好准备接待大批访客时，易华仁指出，与他交流的酒店总经理反映酒店预订情况强劲，客房收费较好，他们也有人力可调动。

“最终，他们需要根据拥有的资源做出调整。现阶段，酒店应该已经拟定好计划，确保有足够的资源应付宾客需求，尤其是在F1期间。”

另外，旅游局和新加坡大奖赛公司宣布续办F1赛事时也表明，双方将合作减低新加坡站的碳足迹。

至于我国会否为不同的F1车队供应可持续燃料，易华仁说，很多车队在签署的商业合同中，已经和燃料供应商有相关安排。“我们会确保F1新加坡大奖赛在合约有效期间，竭尽所能以可持续的方式进行。”

为拉近F1和社区的距离，新加坡大奖赛的流动卡车会到全国不同地点巡回，除了直播不同城市的F1赛事，也让公众有机会通过模拟器，体验赛车的滋味。

今年首七个月共223万人次访新

根据旅游局官网的最新数据，今年1月至7月，新加坡吸引了约223万人次到访；游客平均逗留天数为6.39天；五大旅客来源是印度尼西亚、印度、马来西亚、澳大利亚和越南。

7月份的入境旅客有72万6600人次，比6月份的54万3730人次增加超过18万，增幅约34％。这也是入境旅客人数连续六个月攀升。

旅游局预计，我国今年将接待400万至600万旅客人次。