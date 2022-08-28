邻居排屋空置种植物杂草生 妇女忧生伊蚊

妇女申诉，邻居排屋空置数个月，因种植了许多植物，如今杂草丛生，甚至导致积水情况，担心蚊虫滋生。

住在罗央道（Loyang Ave）惹兰哥隆邦（Jalan Kelempong）私宅区的石燕（61岁）向《新明日报》申诉上述情况。

她告诉记者，邻居约五年前买下排屋后，邻居本身并不住在里面，不过有工人搬进屋内，周末时工人还不时会打理院子。

自从今年4、5月工人搬走后，排屋就一直空置着，期间不曾见过邻居回来，也没人来打理屋子，不仅院子杂草丛生，信件也堆积在生锈的信箱里。

“每次下完雨，就会听见水声滴滴答答，可以看到邻居门口已经积了一摊水，现在正直雨季，更让人担心蚊虫会滋生。”

据记者观察，院子的杂草看似已经长到小腿处，还有棵茂盛的龙眼树和将近10棵木瓜树，此外约六个废置的塑料罐子摆在草丛中。

石燕说，香蕉叶片大容易积水，塑料罐子凹陷处，虽然面积小也会积水。

她指出，家里经常有蚊子，为了驱蚊，时刻备着驱蚊药，自己打理院子时还要贴防蚊贴，女儿更是经常躲在房间内，避免被叮咬。

另一名不愿透露姓名的居民说，据他所知，这家邻居本来打算在买了屋子后拆掉重建，但迟迟没有动工，相信是因为疫情关系，导致工程延误。

屋主：将派人清理

记者辗转联系上屋主。在得知邻居投诉后，屋主说会在隔天派人打理干净，并表示歉意。

问及为何排屋空置这么久没人打理，屋主解释，因为早前缺人手。

完整报道，请翻阅2022年8月28日的《新明日报》。