20辆旧巴士改造成客房 樟宜村巴士度假村预计明年开放

巴士度假村设在樟宜村小贩中心旁边的草地上，客房由巴士改造而成。巴士客房里头设有床、浴室和电视等；客房外还有15平方米的空间，设有桌椅和烤肉台。住宿收费预计为一晚300元。

樟宜村再添别具一格的度假设施，它由20辆旧公共巴士再造组成，是东南亚首个巴士度假村，预计明年第二季启用。

这个由贵宾旅运（WTS Travel）与合作伙伴贤能集团和Sky Win Holdings推出的巴士度假村，设在樟宜村小贩中心旁边的草地上，占地逾8600平方米，客房由巴士改造而成。

巴士客房暂定为28平方米，里头设有床、浴室和电视等；客房外还有15平方米的空间，摆放桌椅和烤肉台。住宿收费预计为一晚300元。度假村内将有活动与体验中心，可为住客办瑜伽和普拉提等休闲活动。

总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士星期天（8月28日），为这旧物再循环、与自然融合的项目主持动土仪式。孟理齐也是东海岸集选区议员及实乞纳基层组织的顾问，他接受媒体访问时说，樟宜村景色宜人，远离市区尘嚣，政府一直在探讨如何振兴樟宜，但同时保留它那份纯朴。

“宅度假在冠病疫情期间成为很多新加坡人的共同爱好。这个把旧巴士升级再造成度假村的点子，展示了新发展也能融合绿色且可持续的元素。”

他指出可持续的意思是不增加新东西。即使加了新的元素，也要确保整体净零（net-zero）。在打造舒适愉快的居住环境时，如何借助大自然，如何保护好自然，值得探讨，比如贵宾旅运承诺在建设过程不会动到已长成的树木。

巴士度假村住户可借入住时，参与樟宜村一带的多种导览活动，增加对东部这一角落的认识。贵宾旅运文告说，住客也能带动附近的生意和活力，包括翻新后的樟宜村小贩中心、樟宜木板路（Changi Boardwalk）、樟宜礼拜堂与博物馆，以及海上奎笼等。

贵宾旅运：给游客带来更新颖旅游体验

贵宾旅运执行董事长谢欋瑽在动土仪式上说，在疫情期间公司无法带团出游，公司的很多巴士都没有开动，他们为了寻找新的收入来源，在约两年前萌生了把巴士改成酒店的点子，同时也能为本地制造更多就业机会。

“随着旅游业逐渐恢复，我们希望给游客带来更新颖的旅游体验，同时觉得本地需要更多能融入大自然的度假村，所以决定在樟宜村靠近海边的地点开设度假村。”

贵宾旅运与伙伴咨询了孟理齐和相关机构商讨建设计划，孟理齐也鼓励发展商继续和自然爱好者组织沟通。