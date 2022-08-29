泰网红涉骗逾7000万元潜逃 泰媒：她与代购夫妻有合作

泰国一名女网红被指骗了逾20亿铢后（逾7695万新元）潜逃海外，当地媒体爆她疑与狮城代购夫妻有合作。

这名叫“Nutty”的女网红在泰国拥有过百万粉丝，她曾是当地歌手的舞蹈员，随后开设YouTube频道，拍摄视频教人唱歌跳舞，拥有超过80万粉丝。她在Instagram也拥有超过30万粉丝。

女网红在简介自称是歌手、舞蹈员、总裁、YouTuber，也声称自己是一名外汇投资专家，并多次贴出“成功交易”的截图。

据《泰国头条新闻》报道，当地的知名律师派桑，日前带了30多名受害者前往警局报案，指控Nutty诈骗。

泰国知名律师派桑，日前带了30多名受害者前往警局报案。（取自网络）

称回报高达35％

他指这群受害者是通过某应用程序被骗投资，经调查后发现作案者都是同一人，受害者可能超过6000人，当中有人被骗1800万泰铢（约70万新元）。

报道也指出，这名网红利用自己的知名度，游说受害者投资，声称能在短时间内获得高利润回报，签约三个月能获25%回报、六个月是30%，12个月则是35%。她也说能每个月支付报酬，并称自己认识几名当地明星，导致很多受害者误信其词，坠入骗局。

不过，有投资者自今年4月就没有收到钱，而女网红则在5月25日发布Instagram贴文，拍视频声称自己犯下了一个投资错误，丢了所有钱，但承诺一定会还钱给投资者。

律师派桑也透露，这名网红还涉嫌曾与狮城“代购夫妻”有合作关系，指两组人马兵分两路，一组做名牌包包，一组做投资。

完整报道，请翻阅2022年8月29日的《新明日报》。