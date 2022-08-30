强制措施虽松绑 大多数公众室内仍继续戴口罩

本地因冠病疫情而实施了两年多的强制戴口罩措施大松绑，在室内一般已不再须要戴口罩，不过大多数公众不论是外出购物或是乘搭私召车和德士，还是选择继续戴口罩。

政府星期一（8月29日）起取消室内戴口罩的规定，只有在医疗保健设施内和乘坐公共交通时才必须戴口罩。

调查：在机场或乘搭公交 六成公众表示会戴口罩

民调机构YouGov就此向1000多名18岁以上的公众进行调查访问。结果显示，每10人中有六人在机场、地铁站或是乘搭私人交通时依然会戴口罩。将近一半（48％）在商场也会这么做。

39％的受访者会在参加室内活动或庆典时戴口罩，在宗教场所则有37％。在电影院和室内工作场所的话，则分别有34％和33％会这么做；不过，有34％表示在亲人或朋友的住家时不会戴口罩。

调查确定，人们在他们认为不安全的地方，就会戴上口罩。至于在哪些地方让人不放心，41％的受访者认为是私人交通，40％选择机场和地铁站以及室内活动和庆典场地，还有夜间场所（35％）和电影院（32％）。对这些场所感到不放心的多数是55岁以上的人。

碧山巴士转换站、宏茂桥和裕廊东地铁站都是通风的公交设施，已可以不戴口罩，但据记者星期一在现场观察，来往的人大多数仍戴着口罩。宏茂桥城、碧山第8站和来福士城等商场的绝大部分消费者和职员也是如此，不戴口罩仅占极少数。

陈艾丽（27岁，人力资源）患冠病后已康复，但戴口罩时呼吸较不顺畅，所以能不戴就不戴。不过她说，感到不适时还是会把口罩戴上，负起该负的责任。

赖清元（42岁，工程师）对口罩令放宽表示欢迎，但他说在室内还是会戴口罩，因为不同场所还可能有不同规定，将口罩戴上摘下很麻烦。“在政府完全取消戴口罩的规定之前，还是一直戴着会比较实际。”

林美珠（62岁，家庭主妇）则因为担心染疫，不敢摘下口罩。“只要病毒还在，我就会一直戴着，保护自己也保护身边的人。”

宏茂桥日常用品商店职员王家霖（48岁）说，她早上开店后几个小时都没看见有顾客不戴口罩。另外，虽然老板没有指示，但为了安全起见，她和同事还是坚持戴口罩。

多数乘客戴口罩 德士和私召车司机感放心

私人交通方面，受访的德士和私召车司机也反映，绝大多数的乘客上车时仍戴口罩。

Gojek司机洪佑祝（48岁）说，每五组客人中会有一组选择不戴口罩，但他本人会一直戴着，所以不介意乘客没戴。

林姓康福德高德士司机（50岁）原本担心今后很多乘客会不戴口罩，可是他这天上午接载的三四组客人都戴了，让他感到安心。“司机一整天都在狭小的车内，乘客生病不戴口罩的话很容易把病毒传染给我们。如果乘客没戴我会请他们戴上，但政府不规定了，他们不想戴我也没办法。”

卫生部长王乙康星期一在面簿贴文说，安全管理措施放宽后，大家更须要负起社会和个人责任，在较拥挤的场所或接触弱势群体时应继续戴口罩，感到不适则应留在家中。他也希望大家在冠病成为地方流行病后，继续保留这些防疫的好习惯。