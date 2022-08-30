许素花加入设施管理公司ISS至今已超过40年。这些年来，她不断接受培训，也获得擢升，从清洁领班到督工，再到后来成为一名项目执行员，在职涯中不曾停下脚步。

当清洁服务督工许素花得知自己有机会转任项目执行员时，她几乎马上接受了这个安排。

许素花（63岁）年轻时就已经加入设施管理公司ISS成为一名清洁工，至今已服务超过40年。这些年来，她不断接受培训，也获得擢升，从清洁领班到督工，再到后来成为一名项目执行员。

冠病疫情肆虐期间，人们对消毒服务的需求激增，除了日常消毒，确诊者活动过的场所，也会额外进行严格的消毒工作。

懂得如何执行消毒工作的员工难求，雇主于是在2021年安排许素花参加劳动力发展局开设的清洁专才转业计划课程。这项课程现在已经改为“环境服务业专家转业计划”。

许素花通过课程培训掌握了消毒技术，以及如何使用结合抹地、擦洗和吹干功能的i-mop处理人们经常触碰的区域，也学习如何穿上个人防护服，保护自己和团队不被病毒感染。

她也负责担任“老师”，向无法参加课程的同事讲解相关知识。

对许素花来说，清洁工接触到的不再只是“拖把和水桶”，在器械与机器人科技改变清洁工序的大环境下，她也产生了学习新事物的动力。

“清洁工作并不单调，因为我一直都在学习新的知识和技能，新的工具和机器也让我们做得更快更好。”

她认为，清洁工是值得尊重的职业，也会受益于持续的培训，能够在冠病疫情期间为公共安全和健康做出贡献也让她感到自豪。

“当人们看到我们使用最新的工具，就会更重视清洁工作。”