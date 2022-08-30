72岁孝顺女辞职 照顾99岁失智父

72岁孝顺女辞职后，全职照顾99岁失智父亲五年，生活围绕父亲转，几乎失去自由。

苏惜惠（72岁）五年前辞掉了销售工作以照顾今年12月就会成为百岁人瑞的父亲。虽然长寿，但父亲不仅患有心脏病，还在2016年患上失智症。

“起初我发现他坐巴士会忘记换车，还会把钥匙乱放在很难找到的地方。患上失智症后，他的病况逐年恶化，如今日常生活都需要帮助，例如洗澡、行走和吃饭。”

她坦言，成为一名全职看护者，搬去与父亲居住，生活围着父亲转。“我喜欢工作，不习惯没有工作和收入，辞职后我依靠存款，以及出租自己的房子来维持生活开销。”

更心酸的是她也年纪渐长，照顾父亲越来越力不从心，父亲也不再记得她是谁。

“我的体力和精力不如从前，一个人要把父亲抬下床坐轮椅很难，但不让他下床出去走走，他就只能一直躺在床上。”

她说，照顾失智症患者最辛苦的是最初阶段。当时，父亲还能行走，她常常担心父亲迷路走丢，也担心他在家跌倒。

“有一次我去理发，把父亲带在身边，结果他才在理发店外坐一下就不见踪影，我找了一个多小时后报警，后来才发现他独自搭车到乌节后又回家了。”

她指出，最无助最难的阶段或许是已习惯照顾父亲，担心自己以后得面对父亲离开后的独自生活。“这几年陪伴和照顾父亲有辛酸流泪的时候，身为看护者身不由己，失去社交没有自由。但以前父亲一句话重复说不停，现在他都不怎么开口，我领悟到要珍惜还能与父亲在一起的时光。我父亲是好父亲，他活着的时候我会尽全力照顾他。”

好在苏惜惠还有三个妹妹偶尔也会帮忙照顾父亲。“虽然她们有自己的家庭要忙，但我们周末时偶尔还一起购物，给父亲买衣服打扮，让他开心。”

除了家庭支持，她也受益于社会服务机构蒙福关爱中心组织的看护者支持计划。

“参加活动时有工作人员和志愿者照顾父亲，我就可以专注于活动和交友，听到一些看护者的经历，我明白每个人都有难处，因此还是要以感恩的心去面对生活。”

完整报道，请翻阅2022年8月30日的《新明日报》。