关于本地首所艺术大学 五件你要知道的事

南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院将结盟，成立本地第一所由政府支持的私立艺术大学——新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore，简称UAS），共同培育艺术领域人才，强化新加坡的艺术与文化教育系统。

新加坡艺术大学将在2023年第三季度开放申请，首批学生将于2024年8月入学。

和本地其他自主大学有什么不同？

新加坡艺术大学是一所私立大学，由拉萨尔艺术学院（LASALLE）和南洋艺术学院（NAFA）两所私立院校以及一个拥有学位授予权的新中央机构UAS Ltd共同组成。

运作模式方面，拉萨尔和南艺仍是两个独立机构，拥有独立的法律权益和学院。

和目前两所艺术院校的情况一样，新加坡艺术大学仍会得到政府资助。

校园建筑颇具设计感的拉萨尔艺术学院提供音乐、服装设计、电影、音乐剧制作等课程。（蔡家增摄）

是否会设立新校园？

新加坡艺术大学不会有新校园。拉萨尔和南艺将继续在现有校园内为学生开展相关课程。同时，UAS Ltd会设在这两所院校附近的国家设计中心（National Design Centre）。

将为师生带来哪些好处？

两所学院的合作可为学生提供更多学习选项与机会，包括跨院修读学习单元、联办选修课如数码科技应用、亚洲美术等。教员之间也能协作展开研究，促进专业交流。双方计划增设应用艺术等方面的新课程。

包括修读专业文凭（Diploma）的所有学生，将可共享图书馆等学院的资源与设施。学校也将加强学生服务，提供咨询、教育和职业指导以及更大规模的联合职业展览会等。

位于明古连街的南洋艺术学院提供的学士学位课程包括音乐、美术、表演创作、设计与实践等。（档案照）

将开设哪些课程？

南艺目前提供的学士学位课程包括音乐、美术、表演创作、设计与实践等。拉萨尔则提供音乐、服装设计、电影、音乐剧制作等课程。

新加坡艺术大学将在美术、设计、媒体艺术、表演艺术和艺术管理，以及应用艺术的新领域提供更多课程。

课程详情将在明年第三季度开放申请之前发布。

目前就读于拉萨尔和南艺的学生是否会受到影响？

两所院校的在籍学生不会受到影响，学院的海外联办课程与项目将会持续至原有合同结束。