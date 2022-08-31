【灵活工作安排】如何成功建立一支混合办公模式的团队

冠病疫情让居家办公成为了一个新常态，也促使企业重新思考办公模式。雇主从冠病疫情中吸取经验，变得更灵活和拥有更强的适应能力。雇主也从中学会如何应对人手短缺的问题和多变的安全管理措施， 多多少少意识到实行混合办公模式的益处。

问&答

1. 什么是混合办公模式？

混合办公模式可采取多种不同的形式和组合，取决于不同行业、工作性质以及机构的规模。有些企业有固定返回公司的上班日，方便雇员进行面对面会议或执行入职流程。有些企业则安排分组上班或错开时间工作制度，有的甚至让雇员灵活选择办公地点。

2. 有哪些例子？

一些例子包括：

实行灵活时间安排，雇员可以选择开始办公的时间和午餐时间。 提供每周三天或以上远程办公的选项。 为长期必须返回办公室的雇员实行错开工作时间制度。

相信每位雇主都希望从实行混合办公模式中受益，例如加速制定决策、提高生产力，以及提高雇员士气。但是，雇主该如何着手，并确保混合办公模式的可持续性呢？

3. 建立一支成功混合办公模式的团队有哪些要素？

（一）重新设计工作流程和基础设施

雇主若投资在科技上（如设立云端储存和数据保安），这将有利于推动远程办公。其次，这让雇员无需返回办公室，仍能够获取重要的文件和分享信息。雇主也应该为雇员提供相关的培训，以促进他们掌握新系统和新程式的能力。因此，科技和数码技术提升必须齐头并进。

除了投资在资讯科技设施方面，雇主也可以重新设计办公室以配合混合办公模式的工作形态。如根据使用率而缩小办公处面积、把办公室转换为开放式概念以便实行办公桌轮用制，和增设更多的“聚点”，鼓励雇员在回办公室时，促进讨论或彼此交流。

（二）在工作上建立互信

除了调整流程和基础设施等“硬件要素”外，软件方面如办公室文化和工作态度也需要不断地演化，才能建立一支持续成功的混合办公模式团队。一个例子就是修改“出勤主义”文化，转为更加注重成果的评估制度，与其分分秒秒监视雇员线上活动和工作时长，不如关注他们交付的工作量和实际成绩。

确立雇员定期互动和及时更新工作进展的条规，能让雇主与雇员建立开放的沟通管道和建立互信。例如其中一项管理贴士就是安排定期进行一对一或小组讨论，以了解雇员的工作情况，或者跟进分派的工作和项目的最新进展，并询问是否需要进一步的指导或援助。另一种方法是设立清晰的条例，如设定雇员在家办公的日子，并提醒雇员若长时间无法联系或不在办公桌则须预先通知。

（三）维持工作士气

建立混合办公模式团队的另一项无形挑战是培养团队精神，使得分散和远程办公的雇员，能够锻造出团队之间健康与互相包容的工作动态。一些有创意的点子包括发布跨组项目，组织更多例常团队凝聚活动。

雇主必须意识到每个机构有不一样的需求，所以必须制定一项适合雇主和雇员的混合办公模式。首先，雇主应该竭尽所能，无论是通过正式或非正式的途径，去了解雇员的需求。值得尝试的做法是先从小部分的雇员试点进行，开放反馈的渠道，以小组讨论的方式和雇员交流，并在有必要时做出适当的调整。

要获得更多有关远程办公的贴士，可参考劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）资源网。

劳资政灵活工作安排标准指导

鼓励雇主即日采纳劳资政灵活工作安排标准。（图/Getty Images）

雇主可以采纳劳资政灵活工作安排标准（Tripartite Standard on Flexible Work Arrangements），以最佳方式提供灵活工作安排，也顾及雇员对灵活工作模式的需求。采纳这工作标准的雇主将被公认为良好的首选雇主。

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【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】