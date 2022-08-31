游西班牙小岛住别墅 14狮城客东西被偷

到西班牙小岛度假，14人入住别墅，岂料遭宵小潜入，所有人的东西都被偷，包括一对新婚夫妻刚花4万多元买下的劳力士情侣表。

欧洲蜜月旅行成梦魇，妻子王珮瑜早前在TikTok贴文和发布Instagram限时动态，指到欧洲蜜月最后一天准备返新时，竟发现有宵小潜入他们留宿的别墅，4万多元的两只劳力士被偷，为新婚之旅蒙上阴影。

她与丈夫是在荷兰阿姆斯特丹旅行时，买下这对劳力士表当结婚礼物，过后两人继续旅行，最后一站入住了西班牙伊维萨岛（Ibiza）的一间别墅，当时跟12名狮城客同住，别墅有四间卧室与厕所。

未料就在他们的最后一晚，别墅被人潜入，从客厅到房间都被翻箱倒柜，大家行李内的值钱东西全被偷，王珮瑜与丈夫的两只名表也不翼而飞，她在视频贴文感慨：“一辈子受创。”

他们事后报警处理，也贴出到警局办理手续的照片，据悉他们也联系外交部求救。

王珮瑜在视频中指，别墅地点偏僻，保安也不是很好，加上他们在伊维萨岛旅行时，只有她和朋友们是亚洲人，一眼就能让人分辨他们是旅客，或许这是成为窃贼目标的原因。

王珮瑜指他们当时在伊维萨岛待了一周，原本计划在德国转机，再飞回新加坡。

她在贴文奉劝网友：“到某些地方，就算把行李锁好也无济于事。我所有的行李箱都上锁。他们打开不了的就整个搬走，便宜一点的行李箱就用刀划开。”

夫妻俩回国后，决定在社媒讲述经历，提醒国人出外旅行时要小心。

《新明日报》记者联系上王珮瑜，她说没想到贴文会引起关注，但她不愿再谈。

完整报道，请翻阅2022年8月31日的《新明日报》。