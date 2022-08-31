涉上百起诈骗案被控 男子保释期间再干案

涉上百起诈骗案被控，男子保释期间“升级”犯罪手法，一年半内骗396人近11万元，并用各种科技手段躲避追查半年才被警方揪出。

被告傅振龙（译音，33岁）星期三（8月31日）早上承认七项欺骗罪及触犯远程赌博法令的罪名，其余九项交由法官考虑后，被判坐牢五年以及罚款1万7000元。由于他无法缴交罚款，将额外坐牢10周顶替。

案情披露，警方2018年10月16日开始接获多人报案，大多数指从网购平台Carousell上购买了环球影城（USS）和演唱会的入场券后，不是没收到票，就是收到了假票。

警方展开调查，发现这些售票的涉案账号都用了虚拟专用网络（VPN）隐藏真实的IP地址，因此无法追查出嫌犯的下落。调查员追踪账号注册电话后，发现虽然都是真实号码，但都是被盗用犯案。

警方接着追踪款项的流动，却发现钱都被转到了非法赌博犯罪集团的手上。

经过半年的追查，调查团队翻查了所有资金动向可疑的银行账户，发现其中两个账户注册在被告的母亲和亡父的名下。警方对比两人银行账户的交易记录后，确认都是被告在住所进行操纵。

2020年6月16日，电子商务诈骗执法及协调小组、刑事侦查局，以及科技罪案调查科展开联合行动，突击被告住所，逮到被告现行，并起获大量证据。

调查显示，被告在2018年10月16日至2020年6月14日之间，骗了396人一共10万8693元。除了门票和入门券以外，受害者也被骗买口罩、游戏机等。

主控官表示，被告还故意刊登虚假的招聘广告，以骗取求职者的身份资料及电话号码。控方指出，这是我国至今最大起的单人犯罪电子商务诈骗案。

完整报道，请翻阅2022年8月31日的《新明日报》。