海外吸大麻 到底算不算犯法

我国泳手约瑟林和林香杞星期二（8月30日）被爆出涉在海外触犯与吸食大麻相关条例，被中央肃毒局调查，引起人们关注。在境外吸食大麻是否触法？大麻会带来什么危害？

问题一：在海外合法吸食大麻等毒品，算不算抵触新加坡法律？

根据滥用毒品法令，新加坡公民或永久居民若在国外吸毒，也被视为触法。

陈其玉律师之前接受《联合早报》采访时说，吸毒罪行的域外司法权通常用于对付那些在过境时被发现尿检不合格的新加坡人，他们不能以在国外吸毒作为脱罪的抗辩理由，这也反映出我国对毒品采取零容忍的强硬态度。

在海外吸食毒品的人一旦罪成，可被判坐牢至少一年，最长10年，或罚款最高2万元，或两者兼施。

问题二：吸食大麻是否对运动大有助益？

2019年发表在《公共科学图书馆·综合》的研究报告指出，抽样调查的1161名美国运动员中，有26%是大麻使用者，他们大多是跑步、脚踏车及铁人三项运动员。他们之中，有的吸食大麻，或将大麻当成食品添加剂，亦或将大麻当药膏涂抹在身上。

然而，目前没有科学证据表明，运动员在使用大麻后耐力、体力、速度等能得到显著提升。

问题三：吸食大麻如何影响健康？

如今非法生产的大麻效力更高且更危险。

若服用高剂量的大麻，或有成瘾、妄想症、精神疾病及其它负面后果。孕妇产前接触大麻，或造成婴儿早产、出生时体重过轻，孩童日后的注意力、控制冲动能力和解决问题能力也会受到影响。

驾驶人士吸食大麻，专注度和反应时间会大幅降低，酿成致命车祸的风险比平时多了一至六倍。

问题四：大麻合法化后吸毒青少年更多？

根据2020年美国全国药物使用和健康调查报告，当地12岁及以上的人口当中，有5930万人（21.4%）在过去一年使用非法毒品，其中4960万人曾吸食大麻，而18岁至25岁的青年占比最多。

泰国在今年6月正式合法化种植和消费大麻。朱拉隆功大学医学院成瘾研究中心发现，当地政府逐步将大麻合法化后，更多青少年使用大麻。2019年，泰国仅有1%青少年使用大麻，一年后人数增加至2%，2021年使用大麻的青少年还进一步提升至2.5%。

泰国在今年6月正式合法化种植和消费大麻。（路透社）

肃毒局提醒，吸食大麻有害健康，造成注意、记忆和决策力下降，对孩童尤为明显，大麻合法化只会让事情更糟。

问题五：大麻合法化能否提振经济？

实际上，大麻合法化之后的社会成本远超经济效益。

在大麻合法化的美国科罗拉多州，2017年大麻税收每增加1美元，就必须花费约4.5美元缓解民众在医疗、辍学、车祸等方面的负面影响。