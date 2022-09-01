奥理会将对约瑟林事件开纪律委员会 尚穆根：肯定运动员贡献但对他们一视同仁

据了解，纪律委员会有权禁止运动员参加明年的综合性运动会，如东运会和亚运会。受访体坛人士认为，人人都可能犯错，可以理解约瑟林和林香杞做错事。他们须要受惩罚，但也应该有改过自新的机会。

新加坡全国奥理会将召开纪律委员会，调查约瑟林和林香杞两位泳手因为涉及吸大麻触犯与吸食大麻相关的条例而被肃毒局调查的事件。内政部长兼律政部长尚穆根肯定两人对新加坡的贡献，但当局一视同仁。

据《联合早报》了解，纪律委员会有权禁止运动员参加明年的综合性运动会，如东南亚运动会和亚洲运动会。

新加坡体育理事会星期二（8月30日）晚上发文告指约瑟林和队友林香杞被中央肃毒局调查。调查结束后，肃毒局根据滥用毒品法对林香杞发出严厉警告，而正在服兵役的约瑟林则交由国防部采取适当行动。约瑟林星期二晚发声明承认，他在今年5月备战东运会期间在海外吸食大麻，并为自己的行为道歉。

内政部长兼律政部长尚穆根星期三（8月31日）在面簿发文说，我国泳将约瑟林和林香杞努力奋斗并付出了许多，为国争光。约瑟林甚至取得尚穆根从未想象过的成就，也就是获得游泳项目奥运金牌。约瑟林在赛场上与一众游泳名将角逐的画面，并击败对手，令他永生难忘。

不过，尚穆根强调，两人受到的处置与其他人无异。“我相信新加坡会和善地记住这两名年轻人所作出的贡献，并给予他们支持和鼓励。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉31日深夜也在面簿发文说，这是约瑟林和林香杞严重的误判，不能从轻发落，“他们知道自己作为榜样，辜负了新加坡人，也让体坛许多人失望。他们已认错并痛悔，负起了责任，也已经道歉。”

唐振辉说，“这是一个错误，我们都会犯错。他们面对自己犯下的错误，是回归正途的第一步。新加坡体育理事会将彻查这起事件，然后决定适当的跟进措施。”

但他也吁请新加坡人继续支持他们，“我们分享了他们为国家带来的荣耀。同样的，我想当他们两人尝试跨过这道难关当儿，也应当获得我们的同理心和谅解。”

我国体育界人士对“蝶王”约瑟林承认在海外吸食大麻一事感到震惊，但他们也认为应该给予约瑟林和林香杞两名泳手重新站起来的机会。

56岁的前泳手林方育曾执教林香杞四年，私下也认识约瑟林，同时也是新加坡游泳俱乐部Swimfast的创办人。林方育说这件事在我国体坛一点都不寻常，他的心情很复杂。

他坦言：“身为一名前泳手，在役期间绝对不会食用任何会伤害自己身体的东西。人都会犯错，可以理解他们做错事。他们须要受惩罚，但也应该有改过自新的机会。”

林方育：被禁请假训练和比赛 对约瑟林状态影响大

约瑟林说他在经历人生的一段艰难时期后，“屈服于一时的软弱”才做错事。林方育不认为约瑟林吸食大麻前有想过后果，因为新加坡队对毒品是零容忍立场，这会大大打击他的职业生涯。

鉴于约瑟林滥用中断国民服役特权，国防部说他不能再以训练或比赛为由请假。这意味着以2022年1月入伍时间来算，约瑟林极有可能无缘2023年5月的柬埔寨东运会和9月的杭州亚运会。

林方育认为约瑟林的处境非常艰难，“身为一名职业运动员，每周得训练八到10次，若国防部不再给他假期训练，他可能只有周末才能下水，训练次数减至两到三次，很大程度上会影响状态。”

同样在服兵役的泳手还有柯正文、陈永进和蔡亦首等人。柯正文去年10月入伍，今年边当兵边训练，获准参加东运会、世锦赛和共运会。

退役游泳女将陶李（32岁）有“蝶后”之称，与约瑟林并肩作战多年。她退役后也时常关注约瑟林的消息。

陶李说：“我觉得人生的道路上每个人都会犯错或者遇到挫折，谁都不是完美的人。知错就改，还是好汉。”

“其实每个人每天都经历着挫折。体育教会我们如何正确的面对压力。如何在压力下渡过难关。这是运动员的精神，他是奥运冠军。我相信他一定可以很好的处理。”