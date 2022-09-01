王瑞杰吁各国为亚洲紧张局势降温 要维持开放包容具建设性对话渠道

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰呼吁各方为亚洲的紧张局势降温，保持区域的开放和包容，维持开放和具建设性的对话渠道，并且寻找合作的共同基础。

正在香港访问的王瑞杰星期三（8月31日）在由香港特区政府、香港贸发局主办的第七届“一带一路”高峰论坛政策对话环节中致辞时说，亚洲的未来可期，一带一路倡议对于实现亚洲的未来扮演重要的角色。

王瑞杰呼吁各国通过加强项目的可融资性（Bankability）、环境责任（Responsibility），以及联通性（Interconnectedness），强化区域的合作和伙伴关系。他用“一带一路”英文名称的缩写“BRI”（Belt and Road Initiative），再加上一个“S”，来阐述他的理念。

王瑞杰提出，强化一带一路的合作与伙伴关系，需要关注可融资性、环境责任和联通性，但要实现这三点，还需要稳定（Stability）的环境。

连通性是现代经济基础 我国力挺香港加入RCEP

王瑞杰说，作为金融中心，新加坡在可融资性方面扮演具建设性的角色，可提供全面的专业服务、拥有良好的基础建设领域生态系统，并且强化了国际商业纠纷解决机制，包括仲裁和调解。

在环境责任方面，王瑞杰认为除了基础建设，各国还有许多合作机会。王瑞杰呼吁各国发展和扩大清洁能源和去碳方案规模、投资碳封存自然方案，以及促进碳贸易推进绿色投资，继续竭尽所能解决气候危机。

王瑞杰强调连通性是现代经济的基础，并表示新加坡大力支持香港申请加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

香港特区政府是在今年1月中旬正式提交香港加入RCEP的申请。王瑞杰说，香港作为国际金融、航运与贸易中心，也是中国的关键出入境口岸，可以在许多方面为区域增添活力。

王瑞杰也提出航空联接和数码联接的重要性。他希望随着冠病疫情褪去，航班可以全面恢复。他举数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）和亚细安数据管理框架为例说，通过多边合作关系和区域机制等多样的联通方式，各国能拉近区域和世界。

中国去年11月申请加入DEPA，DEPA联合委员会今年8月已正式开始处理中国加入协定的申请。

对本区域多年稳定 亚细安扮演关键角色

王瑞杰同时提醒，更好的基础建设和更融合的区域，建立在可预见的稳定基础上。

他说，本区域各国已享有多年的稳定，亚细安在当中扮演着关键角色。然而，区域的紧张局势近年不断升温，围绕台湾海峡、南中国海和朝鲜半岛等风险点的情况，有时会变得紧张。

王瑞杰指出，亚洲的和平变得更脆弱，没有人希望爆发战争。但随着战略竞争在各方缺乏信任的情况下加剧，下一个风险的暴发和误判可能会将和平粉碎。

王瑞杰敦促各国，必须驶离这种危险的未来。“这须要各方退一步，为紧张局势降温。这意味着要保持区域的开放和包容，维持开放和具建设性的对话渠道，并且寻找合作的共同基础。”

王瑞杰总结时强调：“我们必须继续维护过去几十年来让我们得以实现繁荣的稳定环境。”

王瑞杰是从8月28日起访问香港，并在星期三结束了为期四天的工作访问。

（记者是《联合早报》北京特派员）