预购组屋申购次日 淡滨尼五房式一单位逾10人争购

房地产业者指出，建屋局近年少在成熟市镇推出五房式单位，在需求不减的情况下，他预料设施完善、交通便利的淡滨尼和宏茂桥项目会受到买家追捧，特别是五房式单位整体申购率可能突破15。

成熟市镇新组屋的需求始终强劲，8月份预购组屋销售活动甫推出两天，位于淡滨尼的预购组屋项目吸引买家踊跃申购，超过10人争一个五房式单位，第二次购屋者申购率已高达81.2。

根据建屋发展局网站的数据，截至星期三（8月31日）下午5时，共有1240名买家争购淡滨尼Sun Plaza Spring预购组屋的117个五房式单位。这个靠近太阳广场公园，预计2026年第二季竣工的项目，等候期较短，四房式单位同样受欢迎，整体申购率为9.8，第一次购屋者申购率是8.1，第二次购屋者申购率是45.1。

预计2028年第二季竣工的成熟市镇项目宏茂桥Central Weave@AMK，总计372个五房式和三代同堂单位的整体申购率已达6.8，398个四房式也有4.3的申购率。

红山两个以黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）推出的项目则较慢热，1298个四房式单位和353个三房式单位的申购率分别暂定为1.9和0.7。

建屋发展局这次推出七个预购组屋项目，共有4993个单位供选购，等候期介于三年至5.7年。销售活动将在下周一（9月5日）截止，预料会有更多有意购屋者在周末申购，整体申购率特别是有五房式单位的项目会进一步走高。

不含津贴达87万7000元 宏茂桥五房式售价最高

Altitude Real Estate主要执行员林金财受访时指出，建屋局近年少在成熟市镇推出五房式单位，在需求不减的情况下，他预料设施完善、交通便利的淡滨尼和宏茂桥项目会受到买家追捧，特别是五房式单位整体申购率可能突破15。

“宏茂桥项目的地点靠近地铁站，位置好，未来增值空间大，是受买家青睐的因素之一，但价格也较高，如果不一定要住在宏茂桥，购屋者可考虑较便宜的淡滨尼项目，甚至是非成熟市镇的兀兰项目。”

宏茂桥虽然不是黄金地段项目，但五房式单位不含津贴售价最高达87万7000元。这相信是历来售价最高的预购组屋。

另一方面，对于PLH整体申购率不如预期火爆，ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说，建屋局迄今未在黄金地段组屋模式下推出五房式单位，但疫情后公众倾向拥有更大的居住空间，加上一系列限制措施如津贴回收、最低居住年限延长至10年等，可能让较为谨慎的购屋者采取观望态度。

他说，现有建筑技术可让建屋局在黄金地段增建更高楼层、更大空间的组屋单位。他认为，不推出五房式单位，会让有这方面需求的购屋者转向转售市场，进而出现更多百万组屋。

在非成熟市镇方面，最受欢迎的是兀兰Woodlands South Plains项目的四房式单位，268个单位吸引1399人申购，整体申购率达5.2，第二次购屋者申购率逼近20。