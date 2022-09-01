66岁的吕鹏和同龄妻子霍素珍一年多前第一次到春叶自然公园，看到露天的乒乓桌，觉得应该多多运动，自此夫妻俩每个星期天早上9时都到公园报到。

实里达河边的春叶自然公园一隅有个咖啡座，星期天到公园晨运和吃早餐时，都会听到一些经典老歌，以及乒乓球、球拍石板碰撞的声音。

只要不下雨，就可边喝咖啡，边欣赏一对夫妻在石板桌前切磋球技。

66岁的吕鹏和同龄妻子霍素珍每个星期天早上9时都到公园打球，直到11时左右收拾球拍，在旁边的咖啡座休息吃点东西，再开车回榜鹅的家。霍素珍说：“这个地方很好，旁边有树木，空气很清新，是个运动的好地方。”

的确，春叶自然公园虽然不大，但设施简单实用，每逢周末和公共假期，总有很多人到那里运动。吕鹏夫妻一年多前发现了这个地方，每周准时来报到。

看他们俩一来一往地打球，以为两人年轻时就是乒乓健将。

吕鹏笑说：“不是，我们一年多前才开始学打球的。”

那时他们第一次来这个公园，看到露天的乒乓桌，觉得应该多多运动保持健康，而打乒乓的速度快慢由人，于是萌生了打乒乓的念头，也买了简单的球具，开始打乒乓。

“起初我们开球时先把球丢在桌上，等它弹起来才打出去的。慢慢地一来一往，我们才掌握了打球的一些技术。”

这张石板乒乓桌也让霍素珍感到有点自豪。他们开始打乒乓时，那张桌子在风吹雨打下已经破损，有一次一个小孩撞到受了伤，霍素珍向公园局反映，不久后当局翻新了乒乓桌。

除了到春叶打球，这对“乒乓侠侣”也在盛港组织乒乓兴趣小组，并义务负责管理小组的社交媒体账号，组织打球活动。

在旁边看着两人打球也特别疗愈，因为他们会用手机播放一些经典的广东流行歌曲，球的速度不慢但又不是特别激烈，是一种与自然融入的节奏。

我国近年来开发了许多中小型邻里公园，霍素珍希望每个公园都有乒乓桌，让更多人能更方便地打乒乓。