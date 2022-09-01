骑士深夜群聚 居民丢蛋扔石

骑士深夜群聚，疑噪音惹居民不满，有人高楼丢蛋，甚至抛掷石头。

居民陈女士（60岁，家庭主妇）住在武吉班让环路（Bukit Panjang Ring Road）第448座组屋，她受访时说，该区常有一些电单车骑士深夜群聚，制造噪音扰民。

“数月前开始，楼上有居民疑似不满，从高楼抛蛋。”

另一名居民陈先生（28岁，IT顾问）则指出，早在一年多前开始，每当楼下有引擎声较大的车辆或电单车经过时，楼上就有人高楼抛物，导致司机及骑士怒气冲冲地朝组屋大喊。

“有一次有法拉利跑车中招，车主也是下车大骂，但我不知道到底是在骂谁。”

《新明日报》记者走访时发现，确实有数辆电单车停在组屋楼下，不时也有轿车经过，发出声响。

其中一名骑士穆达利（25岁）告诉记者，他住在对面座组屋，偶尔会与朋友在楼下聚聚聊天。他指出，去年就曾遭“蛋袭”，他的朋友也两次遭鸡蛋砸中。

“我们电单车的改装是合法的，经过当局批准的。我当时看到丢蛋的是一名年轻男子，住在低楼层，我很生气，就在楼下骂他，事后花了一小时清理。对方在晚上丢鸡蛋和石头，很难看到是第几楼。”

壮汉怒上门飙骂 妇女喊冤：不是我

陈女士说，有人高楼丢蛋，自家阳台也被“蛋袭”，上个月还有壮汉凌晨上门，狂按门铃，吵醒全家人开骂。

“当时我们一家大小都被门铃声吓醒，男子一见我，就质问我为何丢蛋下楼，我感到莫名其妙。我向他解释不是我们做的，他仍不罢休，继续闹事，我们只好报警。”

陈女士说，她事后在阳台和门口安装电眼，以揪出真正的“丢蛋”祸首。不过，祸首还没找到，本周一（8月29日）晚上再次有两名陌生壮汉找上她家，猛敲大门闹事，全程被电眼拍下。根据电眼画面，两名壮汉按门铃，发现无人应门，就狂敲门、大喊大叫，甚至爆粗口。

完整报道，请翻阅2022年9月1日的《新明日报》。