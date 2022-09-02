多人欲捐不匹配 工程师等不到肝逝世

苦等一个月，工程师仍等不到匹配的肝脏最终离开人世，悲恻的遗孀感谢这段期间有超过50名善心人士联系或为她的丈夫奔波，当中包括哺乳妈妈和癌症康复者，让她心存感激。

《新明日报》日前报道，已婚工程师熊先生（40多岁）连续两周肠胃不适，到医院做内窥镜发现问题，7月26日因急性肝衰竭被转入国大重症监护室，妻子余女士（40多岁，工程师）上网焦急寻找匹配肝脏救丈夫一命。

苦等约一个月后，他在8月26日上午不幸病逝。余女士在早前成立的肝脏移植群组通告说：“感谢群里大家的帮助和一直以来的关心！我先生今天早上8时走了，也算摆脱疾病和病痛了。感谢大家。”

双亲无法送最后一程

余女士日前在朋友、邻居和同事的帮助下帮丈夫完成后事，夫妇俩的双亲都因疫情无法来新送最后一程而感到痛心。

余女士在平定情绪后，接受《新明日报》访问时透露，前后至少有五六十人联系她，她都推荐给医院联系人，具体到医院检查的人数则不明。她透露，根据部分志愿者反馈，料有15至20人前去医院检查。

回顾过去一个月的等待，余女士抱着“等待奇迹出现”的心境，她告诉记者，国家器官捐赠库很难等到，必须是脑死亡病人，且血型、体重和年龄都符合，有时几个月才出现一例，这对疾病病患来说很难等到。因此，活体捐赠成为重要的救人途径。

经报道出街后，余女士说，很多善心人联系她。

“有人从马来西亚开车七个小时来新，有人为了救我先生自愿附加一份风险承担书给医院，有人捐过肾，有哺乳的妈妈，有六七十岁的阿公阿嬷，有癌症康复者，有人血型不匹配，问我能不能把自己的肝捐给医院，让医院再去找一个适合的肝给我先生……这些都是我素未谋面的陌生人。他们的善心善语令我非常感动！”

完整报道，请翻阅2022年9月2日的《新明日报》。