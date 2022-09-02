中兽医为可爱猫狗针灸把脉

52岁的家庭主妇陈慧璇有一只宠物狗“Asher”，这只马尔泰犬长期患有皮肤问题，今年又突然暴瘦。西医治疗虽然缓解了Asher的皮肤症状，却没完全根治。后来经过针灸与食疗，它的体质才有了明显进步。

近年来，中兽医治疗在世界多地兴起，本地也有越来越多宠物主人通过社交媒体或兽医诊所咨询相关服务。

快乐山兽医诊所的陈国昌医生说，2022年至今已有三到四成的顾客想要了解中医治疗。

传统中医疗法也适用于部分动物疾病

动物和人一样，也会出现湿热、体虚等健康状况。中兽医能透过“望闻问切”判断动物的病况，然后用针灸、食补或中药治疗疾病。

本地中兽医陈佳敏受访时说，动物的经络穴位和人大同小异，只要兽医掌握它们的身体构造，就能按图索骥找到穴位，然后施针治疗。

此外，针灸搭配中药，也能有效缓解宠物的慢性疾病与老化问题。不过，推拿作为人类中医常见的治疗手段，在本地中兽医中并不普遍。陈国昌医生说，并非所有宠物都能接受推拿过程，一些兽医虽持宠物推拿证书，也较少进行相关治疗。

为爱犬进行针灸数月的陈慧璇说，寻求中医治疗，要作细水长流的打算，只要有耐心，就能看到效果。

本地中兽医须持合格执照 迄今未获投诉

除疗效外，中兽医治疗的安全和监管问题也是宠物主人关心的课题。对此，国家公园局属下动物与兽医事务组在答复《联合早报》询问时指出，本地兽医只要拥有合格运营执照，即可为动物提供中医治疗。同时，所有兽医也必须遵守兽医行为标准和行业道德规范。

当局未收到任何与宠物中医治疗有关的投诉。

陈国昌医生说，自己针灸时会谨慎操作，并在治疗后计算钢针数目，以免被宠物吞下。遇到活泼好动的小动物，还会安排护士从旁协助，避免发生医疗事故。