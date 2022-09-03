明年4月起癌症清单上药物才可通过IP索赔 私人综合健保保费未来两年不上调

卫生部去年宣布，从今年9月起，癌症患者只有使用癌症药物清单内的药物，才可通过终身健保索赔或使用保健储蓄支付治疗费。明年4月起，这份清单也会影响私人综合健保计划。卫生部长王乙康说，调整是为了让患者更容易获得负担得起的癌症治疗，从而减缓保险索赔额的涨幅。

癌症药物开支近年来每年增加两成，预计每三四年翻倍。为遏制保险索赔额进一步攀升，2023年4月起，只有列入癌症药物清单的治疗方案可向私人综合健保计划索赔。

七家提供私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）的保险业者因此承诺下来两年不会调整保费，直到2024年8月底。若患者目前使用的药物不在清单内，可获得卫生部的过渡援助。

卫生部去年8月宣布，从今年9月起，癌症患者只有使用清单内的药物，才可通过终身健保（MediShield Life）索赔或使用保健储蓄支付治疗费。明年4月起，这份清单也会影响IP。

卫生部长王乙康星期五（9月2日）晚上在新加坡防癌协会的慈善晚宴上致辞时说，做出这些调整是为了让患者更容易获得负担得起的癌症治疗，从而减缓保险索赔额的涨幅。

王乙康提醒，保费会随着药价而上涨，私人医院的IP保费过去数年已攀升近两成。按这个增长趋势，再过五年，一名50多岁的患者每年可能须支付多300元的保费。

190种获批准癌症药物 超过九成已列入药物清单

他也透露，自去年8月以来，癌症药价平均降低三成，一些药物甚至降了65％。目前获卫生科学局批准的190种癌症药物中，超过九成已列入癌症药物清单。随着药价降低，预料更多非清单药物能在未来数月或数年内列入清单。

不过，在今年9月1日之前开始接受癌症治疗，但使用非清单药物的患者，须自掏腰包的数额可能会增加。

为了不影响这些患者的疗程，卫生部将为他们提供额外的过渡援助，直到完成治疗。如此一来，他们在通过终身健保索赔以及使用保健储蓄支付治疗费后，自掏腰包的数额将减至最低。

新加坡寿险协会星期五发文告说，若这些患者受保于IP，也可继续获赔一年，直到明年9月底。

与此同时，为了让患者更负担得起经临床认证且符合成本效益的癌症药物，卫生部将通过药物援助基金，让更多在公共医疗机构接受治疗的本地居民获得药物津贴。

田远遵（38岁）去年底被诊断患上末期肺癌，过去数月在陈笃生医院接受治疗。他没有购买私人保险，扣除终身健保索赔和保健储蓄后，每月仍须自付700元。

他接受《联合早报》访问时透露，目前服用的药物虽然昂贵，但已列入癌症药物清单。“我的孩子刚出生不久，如果自掏腰包的数额可以进一步降低，当然是好消息，但我也担心如果以后换药，新药可能不在清单内。”