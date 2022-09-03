调查：大麻事件对约瑟林看法 四成人不变三成更负面

我国泳将约瑟林因承认吸食大麻引起热议，调查显示，四成人对他的印象没有改变，但有近三成对他的看法更加负面。

现年27岁的约瑟林8月30日承认曾在海外吸食大麻并道歉。市场调查机构Milieu Insight随后针对事件，在星期四和星期五（9月1日和2日）对1000名16岁以上的新加坡人展开调查。

结果显示，四成参与者态度宽容，并没有因此而对约瑟林改观。近五成认为约瑟林勇于承认错误（46％），以及希望他得到所需的帮助走出困境（47％）。

另有29％参与者因约瑟林吸食大麻而对他的看法更负面，而5％参与者看法更正面。26％参与者在事件前后都对约瑟林没有任何看法。

正在服兵役的约瑟林，今年5月请假备战东运会，期间在越南河内吸食大麻。武装部队将对他实施长达六个月的尿检，也不再允许他在服役期间请假备赛。

45％参与者认为他应和其他违法者接受同样待遇；40％认为处分恰到好处；分别有10％和19％的参与者觉得处分太重或太轻。

九成的参与者认为，身为公众人物的国家运动员应该有更高的行为标准。

德国时尚品牌雨果博斯（Hugo Boss）表示愿意继续约瑟林代言人的合作，认为他会为自己的行为负责，并与他人重建信任。46％的参与者支持品牌的决定，相比之下只有12％反对。立场中立的参与者则有42％。

四成参与者态度宽容，并没有对约瑟林改观。近五成认为约瑟林勇于承认错误（46％），以及希望他得到所需的帮助走出困境（47％）。另有29％参与者因约瑟林吸食大麻而对他的看法更负面，而5％对他看法更正面。