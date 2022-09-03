自创“戒瘾疗程” 医生遭举报惹官司

病患喝咳嗽药水上瘾，男医生为了帮他们，竟自创一套违法的“戒瘾疗程”，结果遭人匿名举报，惹上官司。

58岁的吉德拉·库马尔森（Jitendra Kumar Sen）被控27项控状，包括九项抵触私人医院诊所法令，以及18项抵触卫生产品法令的罪行。

昨日（9月2日），他所面对的18项抵触卫生产品法令中，控方要求撤销其中六项，剩余的12项则申请无事省释。

至于抵触私人医院诊所法令的罪行，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，2018年12月6日，卫生科学局接获匿名举报，指The Family Clinic@Towner诊所的医生（被告），供应含有可待因（codeine）的咳嗽药水。

调查揭露，早在2016年底，每当被告怀疑病患可待因上瘾时，就会建议他们去寻求专业帮助，但倘若病患不愿意，他就会建议他们参与他开创的“戒瘾疗程”。

这群病患中，有些是为了放松，有些为了减轻疼痛，也有的是因为失眠，而对可待因上瘾。

疗程中，被告会每周开最多四瓶咳嗽药水给这些病患，而他们得逐渐减量。

被告深知，若他将这些开出的剂量记录在病患的医疗记录里，他和病患都可能惹上官司。因此他都不做记录，让诊所助理给病患没有贴上标签的咳嗽药水，并且只收现金。

控方指出，被告似乎真的有意帮助病患戒掉咳嗽药水的瘾，也没有证据证明他是为了赚钱牟利。

但由于被告没有做任何记录，法官指人脑难以记得所有病患的药物剂量，对于被告所为有所质疑，最终判他罚款6000元。

完整报道，请翻阅2022年9月3日的《新明日报》。