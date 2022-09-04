改善邻里噪音 建立更和谐社会

邻居凌晨做运动，发出噪音让人难以入眠。情况持续约两周后，新加坡行善运动总干事袁国栋博士决定发短信向邻居说明情况，以免伤了和气。

领导邻里噪音社区咨询小组（Community Advisory Panel）的袁国栋接受《联合早报》访问时，讲述了他如何处理邻里噪音问题的经历。

他说，他的邻居曾在晚上10时至清晨6时做运动或唱卡拉OK，这些活动发出扰人的噪音。由于平日与邻居关系友好，他通过WhatsApp与对方沟通，顺利化解了噪音问题。

“我的邻居态度友好，比如不再做一套发出噪音的运动。”

我国2019年每月平均有约400起邻里噪音相关投诉，去年这个数据激增至每月约3200起。为了更好处理邻里噪音问题，社区事务署以及文化、社区及青年部今年4月携手成立邻里噪音社区咨询小组，以探讨并制定一系列与邻里噪音相关的社区规范。

咨询小组从6月展开公共咨询，以线上调查与小组讨论会两种形式，征集公众对于噪音问题的看法。至今，咨询小组已收集超过1500名公众的意见。

根据咨询小组收集到的资料，大部分公众认为，与邻居建立关系，并在发生纠纷时，先与对方沟通而不是立即向有关当局求助，是尤为重要的。

邻里噪音社区咨询小组由新加坡行善运动总干事袁国栋博士领导，小组预计于今年年底向政府提出一套社区规范来解决居民面对的噪音问题。（档案照）

袁国栋说：“一般情况下，与邻居成为朋友是不错的解决方法，公众可以与邻居设立聊天群组，建立友谊。如此一来，当事件发生时，便能更轻松地通知对方。”

大部分公众认为应延长安静时段

安静时段也是咨询小组讨论的重点之一，目前组屋区的安静时段一般是指晚上10时30分至隔天早上7时。袁国栋透露，虽然公众对安静时段的看法各异，但绝大部分认为应该延长。

与邻居建立友好的关系固然重要，但不少邻里噪音相关投诉因一方屡劝不听或不愿沟通，而无法化解，甚至愈演愈烈。

新加坡国立大学社会学系陈恩赐副教授日前回复《联合早报》询问时说，咨询小组所制定的社区规范可以让居民了解什么是可接受的行为，但并不能完全解决噪音纠纷。

他认为，社区规范必须明确规定，若当局认为有必要进行调解时，当事人可被强制接受调解。如果肇事者屡犯不改，则将受到处罚。

对此，袁国栋说，目前当居民向邻里纠纷仲裁庭提交申请前，是无须先接受调解的，所以对于一些棘手的案件，强制性要求对方接受调解是其中一个可行的方案。

个人接受度不同 难定义噪音程度

另外，经过超过两个月收集公众对噪音问题的看法后，咨询小组面对的一大挑战是，如何识别具有社会共识的规范。袁国栋说，噪音是主观的，同样的声音在不同时间段发出及由谁制造，都会有不同的强度与影响。因此，在定义什么是可接受或不可接受的噪声方面存在一定难度。

他说：“分贝很重要，但它不该是咨询小组在定义可接受或不可接受的噪声时的唯一衡量标准。其他因素，如噪音干扰的时段、持续时间和频率等因素也会被纳入考量。”

噪音会导致长期压力和睡眠不足，影响身体和精神健康。因此，噪音干扰的严重性也是公众十分关注的问题。

袁国栋说：“研究表明，噪音可能导致非常严重的影响。由于家庭成员对如何管理邻居造成的问题持有不同意见，所以噪音问题也会让家庭内部的关系紧张。一些居民甚至不得不搬家，这意味着不只家庭内部的摩擦增加，甚至会有经济负担。”

他指出，咨询小组的规范应该平衡社会需求，即允许公众进行会制造一定程度噪音的日常活动，也让他们在家休息和享有安静时段。这些规范也应该鼓励社区负起共同责任，以建立一个更和谐的生活环境。

新加坡行善运动的使命是建设一个更善良且亲切的社会，身为组织总干事的他说：“我希望咨询小组制定的规范能帮助建立一个更为他人着想、善良和亲切的社会，也希望我在组织的经验能推动这个目标。”

咨询小组会分析所收集的反馈，并在年底前将建议提交给国家发展部和文化、社区及青年部。

咨询小组6月起展开公共咨询，通过线上调查与小组讨论会，征集公众对噪音问题的看法，目前已收集超过1500名公众的意见。（档案照）

讨论会以华语交流对噪音意见

数名孩童几乎每天不分昼夜在走廊玩闹，甚至踢足球把窗户撞凹，男子多次与邻居沟通却无果。

居住在后港一带的尤西蒙（音译，42岁，私召车司机）受访时说，约两年前，单位外的走廊每天会有五名至10多名孩童嬉闹、玩滑板车与踢足球。这些活动的噪音严重影响他的日常生活，尤其是睡眠。

他说：“这些孩子每天傍晚约6时开始在走廊玩耍，直到晚上11时才回家，有时甚至到凌晨1时左右。”尤西蒙忍受两个星期后，决定与邻居沟通，试图改善问题，岂料对方却说：“走廊是公共区域，如果你要安静，可以去医院。”

尤西蒙曾至少五次向市镇理事会与警方等机构求助，相关人员也曾口头警告邻居，但对方不只无动于衷，反而变本加厉。

对于邻里噪音社区咨询小组的成立，他感到十分欣慰，并希望小组能制定一个公平且有效的规范，帮助居民改善邻里噪音所造成的干扰。

他也认为，一场以华语进行的讨论会，能让比较善于用华语表达的公众，更顺畅地提出他们对噪音问题的观点。

领导咨询小组的袁国栋博士受访时说：“我们注意到，不少读者致函给《联合早报》告知他们对噪音问题的反馈和想法。因此，我们认为与《联合早报》举办讨论会，聆听这一群体的意见是非常有用的。”

他也说，与线上调查相比，小组讨论会让咨询小组深入了解公众的经验和建议。此外，通过讨论会，参与者可以聆听其他人分享他们管理噪音问题的经验，并从不同的角度理解应付噪音时的取舍。

于9月16日举办的《邻里噪音早报读者讨论会》将是咨询小组的最后一场讨论会。袁国栋吁请读者报名参加讨论会，或参与线上调查，对噪音问题交换意见。公众若无法出席讨论会也可在9月19日之前，前往http://www.go.gov.sg/neighbourhoodnoisesurvey参与线上调查。（《邻里噪音早报读者讨论会》活动详情，请见文末。）

什么是邻里噪音？针对邻里噪音的社区规范有哪些？

邻里噪音分两类：

一、来自邻居的噪音，是指隔壁单位发出的声响。这可能是日常生活中从电视、音乐或聚会发出的噪音；也可能是在家中拖拽家具、沉重的脚步声或响亮的关门声，以及装修工程的声音。

二、集会噪音，是指在住宅公共空间产生的噪音，如组屋楼下、篮球场、运动设施空间、多用途空间等。

为了解决邻里噪音的问题，邻里噪音社区咨询小组将探讨并推荐一套社区规范，作为解决邻里之间的冲突和纠纷的参考点。

以下列出有助减少邻里噪音、取自海外公共教材的规范，供国人借鉴讨论：



噪音类别（一）：如何减少住宅单位内移动噪音



行为规范：

避免在住宅单位内奔跑或强力踩踏地板，可考虑穿寝室拖鞋。

不要大力关门或关窗，使用门塞或在门框安装软垫。

不要在地板上拖拽家具和其他重物，移动家具时可抬起家具，或在家具底部加上塑料／毛毯垫来吸收噪音。

噪音类别（二）：如何减少住宅单位内与社区活动噪音

行为规范：

在家中，组屋楼下、楼梯间、走廊、健身区和其他设施，都应避免大声说话／喊叫，尤其是在安静时段内。

任何时候都应避免在住宅区内或周围，进行嘈杂的娱乐活动。若要看电视、唱卡拉OK或玩乐器，请尽量把声量调低，并把相关设备放置在家中最不干扰到邻居的位置。不用扬声器，转而戴耳机。

若要在安静时段内运动，避免使用健身器材，可用瑜伽垫或地毯。

若要在家中开派对，请提前通知邻居，并尽量减少聚会时产生的噪音。

确保孩子在住宅区的公共空间玩耍时，不会发出过大的声音扰邻。

避免深夜进行会发出噪音的家务或烹饪，例如使用吸尘机、搅拌机、洗衣机、烘干机等。

噪音类别（三）：如何减少装修噪音

行为规范：

避免在安静时段进行钻孔和锤击的维修／DIY工作。若要承包商进行会产生噪音的装修工程，请事先知会您的邻居。

噪音类别（四）：其他噪音

行为规范：

避免让宠物狗、猫、鸟儿发出噪音。尽量让宠物在白天保持活跃，让它们在晚上可入眠。可通过训练让宠物狗服从指令，减少乱吠的习惯。

临睡前清理宠物猫的猫沙盆，减少猫儿因“厕所”肮脏而在夜间叫个不停。

在夜间将宠物鸟移到安静与黑暗的房间，或用黑布罩着鸟笼，让鸟儿入眠。

*安静时段指的是晚上10时30分到早上7时

邻里噪音早报读者讨论会

日期：2022年9月16日（星期五）

时间：下午6时30分至9时30分

地点：报业中心礼堂 1000 Toa Payoh North，News Centre Auditorium (Level 1)，Singapore 318944

嘉宾：国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖

形式：参与者将被分约8人一组进行讨论

联办单位：社区事务署、文化、社区及青年部、《联合早报》

请上http://mnd-noise.sphevents.com.sg报名。成功报名者将接获通知。

【本文由社区事务署呈献】