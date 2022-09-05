降低感染冠病风险 小六生会考前放三天温书假

小学离校考试本月底举行，今年学校同样在会考前让应考生放温书假，以降低考前冠病在学校传播的风险。

小六会考各科目的笔试从9月29日至10月5日举行，考生在9月26日至28日这三天不必到学校，可以留在家中备考。

冠病疫情暴发后，教育部从2020年起让小六生在会考前放温书假。中学与初级学院在疫前已有这样的做法，由校方决定温书假的时长。

根据教育部最近发给小六生家长的通知，今年会给小六生放温书假，以照顾学生的身心，并降低这期间冠病在学校传播的风险。当局鼓励学生在家备考，如有需要可通过线上方式请教老师。学校和校内学生托管中心仍开放给需要接受督导的学生，家长可联系校方了解相关安排。

考生在考场无须戴口罩

强制戴口罩的措施从上个星期一（8月29日）起进一步放宽后，学生上课时无须戴口罩，包括在考场。

根据新加坡考试与评鉴局8月30日更新的指示，当局不再规定学生在考场戴口罩，但学生可选择继续戴着。监考员在确认考生身份时可要求学生摘下口罩。考生座位之间至少距离1.2米。

确诊冠病的学生应自我隔离，若72小时后的抗原快速检测（ART）检测结果呈阴，就可以参加考试。已完成疫苗接种的学生或未满12岁者，在染病的第七天可获准参加考试，不必检测。当局建议，学生如果在会考前几天出现症状，应求医以便及时诊断。

因确诊冠病等合理情况缺席考试的学生可获得特殊考量。考评局会根据各种因素计算学生的成绩，例如考生受影响科目的其他试卷成绩、预考成绩，以及同届考生在会考和学校考试的表现。

王燕萍（37岁，行政人员）的儿子今年参加小六会考。她受访时说，会考前会保持谨慎，继续让孩子戴口罩上课。儿子告诉她，除了上体育课，班上的同学大多数都继续戴口罩。

她说：“学生在班上会近距离交谈与互动，戴着口罩感觉比较安心。我自己出门也戴口罩，免得把病毒带回家。考场无须戴口罩，我认为这比较灵活，让孩子根据自己的舒适度决定是否戴口罩。考生之间的座位有一定的距离，作答时也不会互动，所以传染风险比较低。”

家长希望温书假成为永久安排

另一名家长彭丽芬（47岁，经理）说，念小六的老二放温书假期间，老大和老幺还是必须上学，所以温书假的防疫作用不是很大。不过她支持这个安排，儿子可以利用这几天为应考做心理调适，也能有充足的休息。她建议当局把考前温书假列为永久安排。

针对有家长建议到考试结束后才放松戴口罩的规定，教育部回应媒体时重申，老师和学生的安全始终是当局的优先考量，他们可以选择继续戴口罩。学校会继续采取安全措施，包括清洁人们经常触碰的物件，并留意学生的健康。

此外，老师和学生也应尽社会责任，保持良好的卫生习惯，若身体不适应求医。