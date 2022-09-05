裕廊东组屋火灾消防员临危不乱 立管胶垫融化改拉九层楼水管灭火

裕廊—金文泰市镇理事会发言人受询时说，受影响的干式消防立管在失火单位外。火患发生时，消防立管和盖板之间的胶垫因高温融化，这可能是导致漏水和水压减低，影响到消防工作的原因。

裕廊东组屋致命火灾中，位于失火单位旁的干式消防立管（dry riser）胶垫在炙热下融化，导致灭火行动才进行约30分钟，就出现水压不足、无法从消防车抽水的情况。消防员当下随机应变，改从组屋楼下拉水管灭火。

裕廊东21街第236座组屋一个堆满杂物的九楼单位，上个月16日凌晨时分发生火患，48岁的男屋主黄明全不幸命丧火海。民防人员经过五小时灭火和八小时后续浇湿工作，隔天清晨火势再起，所幸再无人伤亡。

灭火进行约30分钟后 立管末端接口处漏水

不少目击火患的居民透露，消防员灭火时，并不是常规地接通失火楼层的干式消防立管，快速对火点射水浇灌。相反地，消防员当时花了一些功夫，从停放在组屋底层的消防车接通水管，再沿着楼梯到九楼浇灌。

民防部队发言人答复《联合早报》询问时说，扑灭这类大楼火患的方式，一般须经由消防车的出水口，往底层的干式消防立管注水，水会途经干式消防立管输送至高楼层，直接在失火楼层抽水进行灭火工作。

然而，发言人指出：“8月16日当天，灭火行动进行约30分钟后，九楼的干式消防立管末端接口处便开始漏水，导致水枪的水流逐渐减少。”

发言人也说，按照消防演习训练的应急措施，民防人员当即从消防车接通水管，经由楼梯口，把水枪由底层一路架设至九楼。进行补救的当儿，也有一队消防员留守九楼，继续灌水灭火。

裕廊—金文泰市镇理事会发言人受询时说，受影响的干式消防立管在失火单位外。火患发生时，消防立管和盖板之间的胶垫（rubber gasket）因高温融化，这可能是导致漏水和水压减低，影响到消防工作的原因。“初步调查显示，干式消防立管的所有部件都安装到位，也没有发现任何损坏。”

市镇会委托承包商每年为组屋的干式消防立管进行两次检查、维护和测试，确保设备符合标准和能够正常运行。

市镇会发言人说，上一次检查这座组屋是今年3月，当时检查后并无发现任何异常，目前已安排承包商尽快更换损坏的干式消防立管。

受火患影响电梯仍维修中 消防立管烧得焦黑

民防部队将与市镇会合作调查干式消防立管漏水的具体原因，以采取进一步行动。

记者星期天（9月4日）走访火患单位，发现受火患影响的电梯仍在维修中，底楼干式消防立管的区域也拉起黑黄色的封锁线。失火单位外的干式消防立管被烧得焦黑斑驳，贴着黑黄色的封条。

住在失火单位正对面，不愿具名的男屋主（56岁，IT分析师）仍住在临时住所。他受访时说，“我正在向保险索赔因火患造成的损失，目前预计得花费超过一万元。”

他说，得等待原本的住家恢复正常，完成装修后才会搬回去，现在还无法确定需要多久。