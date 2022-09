新加坡将持续维护和加强残障者各方面的权益,建设更包容的社会让他们充分发挥潜能。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部高级政务次长蔡瑞隆到瑞士参加联合国对话会时,重申了以上立场。

社会及家庭发展部在星期五(9月2日)发表文告说,由蔡瑞隆带领的代表团在8月30日至31日到瑞士日内瓦,首次参加联合国残障人权利委员会(United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities)举办的建设性对话会。